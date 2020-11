Scoprite le collezioni make up Natale 2020 più belle e preziose con la nostra selezione: ecco quali scegliere per il trucco delle feste

Le collezioni make-up Natale 2020 sono un tripudio di bagliori ed eleganza, per un trucco delle Feste sofisticato e glam e sempre molto versatile.

Trovate i vostri prodotti preferiti tra le migliori edizioni limitate delle collezioni make-up Natale 2020. (Nella gallery trovate la selezione completa!)

Simbolo incontrastato della Maison, l'iconica catena dorata con pelle nera intrecciata fa la sua comparsa per la prima volta sulla borsa 2.55 creata da Mademoiselle nel febbraio del 1955. Lasciare libere le mani delle donne grazie a una catena: un paradosso CHANEL che Lucia Pica reinterpreta in una collezione esclusiva, in edizione limitata per le feste. La CHANEL Global Creative Makeup & Color Designer tesse la trama di una femminilità potente e radiosa in una palette di nuance profonde, infuse d'oro, per un make-up audace. Tra i must di questa collezione i nuovi ombretti Ombre Première come OR ANTIQUE, il più bello fra tutti. Infine, sempre per chi ama i bagliori dorati, c'è lo smalto Le Vernis 773 - CHAÎNE D'OR. Per le labbra consigliamo Rouge Allure 137- POURPRE D'OR, un rosso scuro intenso e luminoso.

In occasione delle feste, il Direttore Creativo e dell’Immagine del Make-Up Dior Peter Philips presenta un racconto fantastico, sospeso tra tradizione e un sofisticato spirito rock ‘n’ roll. Le sfumature del nero si mischiano a magiche tonalità dorate per dare vita a un make-up ricercato. Tra i prodotti must: 5 Couleurs Couture Limited Edition Collezione Golden Nights, una palette di ombretti in polvere cremosa a lunga tenuta, il rossetto Diorific in Shimmery Red e il Rouge Dior 999 con lo stick inciso da delicati fiocchi di neve che conferiscono alla collezione Golden Nights glamour e intensità.

La collezione creata dal direttore artistico make-up e colore Nicolas Degennes rende omaggio a Hubert de Givenchy e alla sua idea di una donna sempre più libera e sempre più moderna. Gli astucci di tutti i prodotti sono ornati con un'armonia di paillettes che richiama le stelle. Tra i prodotti must-have: la Palette Black To Light, Le Rouge Deep Velvet e Prisme Libre n.3 Voile Rosé, una tinta delicatamente rosata per ravvivare il colorito della pelle.

Bagliori diffusi sul viso: è questo il mood della collezione natalizia di Guerlain. Tra i prodotti da provare: Golden Bee Palette che mescola texture matte, perlate e armonie di colori caldi e freddi; Terracotta Golden Bee che illumina tutte le carnagioni senza eccezioni, dalle più chiare alle più scure, infine Golden Bee Météorites arricchita con l'aggiunta di una nuova perla color oro e Rouge G collezione Golden Bloom in due tonalità matte e profonde.

La leggendaria makeup artist Pat Mcgrath presenta PAT McGRATH LABS HOLIDAY 2020: CELESTIAL DIVINITY, una gamma straordinaria di colori sublimi — i pigmenti più potenti al mondo e texture innovative per occhi, viso e labbra – racchiusi in un packaging iper-glamour in edizione limitata. Da provare MTHRSHP MEGA: CELESTIAL DIVINITY una palette epica con 18 colori da irresistibili mat a strabilianti duochrome, FEMMEBOT FETISH LIP TRIO, un tris di rossetti per perfette labbra rosa protette da un’idratazione a lunga durata e la palette CELESTIAL DIVINITY LUXE QUAD: FLEUR FANTASIA, un delicato bouquet baciato dalla rugiada con tonalità iridescenti evocanti il sorgere del sole.

Per queste festività, godetevi le ciliegine sulla torta. Scoprite le tentazioni beauty più irresistibili di Marc Jacobs Beauty, decorate con grosse ciliegie audaci, uno dei simboli iconici di Marc. Punta sul maraschino monocromo per occhi sfrontati, guance luminose e labbra sontuose. Le festività saranno all’insegna del colore saturo e degli effetti splendenti conla palette occhi EYE-CONIC MULTI-FINISH EYE PALETTE IN CHERRIFIC e con O!MEGA GLAZE ALL-OVER FOIL LUMINIZER IN GILTY.

In occasione del Natale la makeup artist di fama mondiale, Natasha Denona ha perfezionato le sue formule di ombretti, proposti in palette adatte a tutti. Da provare la Glam Palette, ideale sia per tutti i giorni che per smoky eyes super intensi e Nuova Mini Palette Zendo dalle tonalità calde ispirate al bronzo. Tra le novità anche i nuovi rossetti I Need a Nude.

Per le feste Charlotte Tilbury ha condensato i suoi 27 anni di beauty secrets e di esperienza in una Holiday Collection davvero magica che comprende prodotti facili da usare, da scegliere e da regalare! Tra i must: INSTANT EYE PALETTE-BEJEWELLED EYES TO HYPNOTISE dalle formule metallizzate leggere e scintillanti e matte; INSTANT LOOK IN A PALETTE IN STONED ROSE BEAUTY, una palette per occhi, guance e contouring e, infine, LUXURY PALETTE OF POPS IN DAZZLING DIAMONDS EDIZIONE LIMITATA, il regalo perfetto per le amanti del trucco smokey!

Da sempre, oro e glitter fanno parte del DNA di Yves Saint Laurent. Dall'iconica collezione couture Autunno/Inverno 1982-1983 ai temi cult leopardo oggi in auge, YSL Beauté si è lanciata nello stile sensuale felino della stampa leopardata. La collezione Holiday Edition 2020 li ripropone in un opulento omaggio al motivo più iconico di YSL. Una collezione di makeup scintillanti, che infuocheranno la stagione. Tra i must have: la palette Couture Palette Yves Saint Laurent e i Rouge Pur Couture Collector.

Ed ecco tutte le collezioni make-up per il Natale 2020: scegliete la vostra preferita!