Palette glow, blush virali, labbra glossy e preziose edizioni limitate: ecco le collezioni make-up estate 2026 più belle da scoprire e acquistare ora

Ogni estate ha i suoi prodotti cult. Quelli che finiscono nei beauty case delle vacanze, quelli che vediamo ovunque sui social e quelli che ci fanno venire voglia di truccarci anche quando fa troppo caldo. Le nuove collezioni make-up estate 2026 raccontano proprio questo spirito leggero e luminoso, tra blush effetto bonne mine, labbra glossy, incarnati bronze e palette in edizione limitata che sembrano piccoli oggetti del desiderio.

Nuove collezioni make up estate 2026: le migliori novità da non perdere

Da Chanel a Dior, passando per Huda Beauty, Rare Beauty, Charlotte Tilbury e Sephora Collection, ecco le novità trucco più interessanti della stagione.

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La collezione Dioriviera celebra la luce mediterranea con packaging couture decorati da margherite e tonalità fresche e luminose. I gloss Dior Addict, le palette couture e gli illuminanti glow regalano un effetto sofisticato e vacanziero, tra azzurri marini e riflessi dorati. I prodotti da non perdere? La terra abbronzante Dior Forever Nude Bronze Glow e le palette di ombretti Diorshow 5 Couleurs in edizione limitata.

Animalier, oro, turchese e vibrazioni wild glamour. Ecco la collaborazione tra KIKO Milano e Roberto Cavalli, massima espressione dell'energia estiva anni 2000 reinterpretata in chiave luxury. Da non perdere gli ombretti tropicali e i prodotti glow effetto pelle satinata.

Con la collezione Les Beiges, Chanel immagina un’estate elegante e rilassata, fatta di pelle baciata dal sole, nuance sabbia e finish naturalmente radiosi. Da non perdere il blush liquido Les Beiges Blush Belle Mine e il bronzer effetto bonne mine Les Beiges Crème Belle Mine Ensoleillée, pensati per un make-up chic da Riviera francese.

4. Collezioni make up estate 2026: Catrice My Core Essentials

Ispirata allo yoga, questa edizione limitata racconta una bellezza soft e contemporanea attraverso prodotti multiuso e tonalità nude rosate. Da non perdere Blushed & Beautiful Stick Multiuso e la tinta labbra Ultra Power Lip Stain.

Con Strawberry Latte Collection, Huda Beauty trasforma il make-up estivo in un coffee date ultra glam tra malva intensi, nude cremosi e finish luminosi. La Blush Filter Palette in Strawberry Latte e i Faux Filler Lip Gloss effetto “LipCealer Lips” reinterpretano l’estetica Y2K in chiave più soft, sofisticata e irresistibilmente glow.

Packaging lilla effetto scultura e performance extra per il nuovo Lash CEO Mascara di Mulac. La sua missione? Liftare, incurvare e volumizzare al massimo le ciglia per un effetto scenografico.

Colore, riflessi e tanta luce: Sephora Collection firma un’estate all’insegna del glow con prodotti pensati per sperimentare e divertirsi. Tra i protagonisti spiccano la Bronze Bronze Glow Palette e gli ombretti cangianti Special Effects Sparkly Stick Eyeshadow, perfetti per creare look luminosi e multidimensionali. A completare il tutto, le Cheek & Lip Tint e gli eyeliner effetto lamina, per un make-up fresco, creativo e super brillante.

Astra firma una proposta pop e creativa con gli Apertint Long Lasting Lip Oil Stain e i Jumbo Eye Pencil - disponibili sia in versione opaca che shimmer - ombretti in stick perfetti per look estivi luminosi e giocosi.

Il ritorno del make-up glossy anni 2000 passa da Revlon con la nuova base viso modulabile Glimmer Tinted Moisturizer Stick e Photoready Instant Plump Serum, glosso in siero dall'effetto lucido e visibilmente voluminoso.

Sopracciglia glossy, disciplinate e luminose come vetro: Dream Sheen Brow Glaze è il prodotto che promette brow effetto “wet look” senza rigidità. Il mood? Futuristico, pulito e ultra glow, perfetto per accompagnare i beauty look naturali e luminosi dell’estate 2026. I colori disponibili sono tre.

11. Collezioni make up Estate 2026: tutte le novità Guerlain

Le novità Guerlain per l'estate sono tante e tutte semplicemente irresistibili. Tra i prodotti must troviamo Terracotta Joli Teint, la crema colorata effetto pelle baciata dal sole, l'iconica terra abbronzante Terracotta Light e gli irresistibili rossetti Kisskiss Kissproof Honey Lipstick, dall'effetto blur matte confortevole a lunghissima tenuta.

Focus su occhi e sopracciglia con le novità del marchio guidato da Selena Gomez. Il drop estivo include Essential Neutrals Eyeshadow Palette, una palette di ombretti nude universali, insieme alle versioni marroni del celebre mascara Perfect Strokes Universal Volumizing Mascara e dell'eyeliner Perfect Strokes Matte Liquid Liner. Nuovo anche il gel per sopracciglia colorato, declinato in sei diverse nuance.

Beauty pouch morbide e prodotti smart perfetti da portare in vacanza. Pupa Milano, con le proposte esclusive pensate ad hoc per QVC, punta su praticità e colore. La nostra preferita? La pochette dedicata al trucco viso, con Wonder Me Concealer e BB Cream + Primer SPF 20.

Il marchio italiano lancia una nuova collezione di blush multiuso con formula ibrida cream-to-powder. Caratterizzati da una formula sensoriale, questi blush hanno un design iconico, compatto e impilabile. Le shade disponibili sono otto.

Tante novità per il marchio italiano. Gl imperdibili? I Glossession, lip gloss dalla texture olio-gel che rendono le labbra morbide, levigate e brillanti a lungo. Declinati in 10 colori, sono accompagnati dalle palette viso Hyper Face Club, pensate per scolpire, illuminare e scaldare l'incarnato con sfumature opache.

Una nuova collezione di stick multiuso infusi di skincare, perfetti per creare beauty look su misura mixando tonalità blush, bronzer e illuminanti.

Il grande must di Diego Dalla Palma Milano torna per ciglia a tutto volume, lunghezza e definizione in una nuova formula potenziata che unisce make-up e trattamento. I colori disponibili sono due, nero classico e marrone chic.

Con Nicole Kidman come volto della campagna, Clé de Peau Beauté celebra un’eleganza sofisticata e senza tempo con due nuove, irresistibili shade dell'iconico rossetto Shine : 218 Canna Lily e 219

Cocoa Dahlia.

19. Collezioni make up Estate 2026: Essence Ciao! Collection

Limoni, colori sorbetto e texture glossy danno vita a una collezione fresca e pop ispirata all'italia. Il Ciao! Lip Oil e il Ciao! Blushlighter sono candidati a diventare i prodotti più desiderati della stagione.

Tra le novità più hot del marchio, segnaliamo l'olio labbra Ola Libre, la Crema illuminante Luz Libre. Da non perdere anche il mascara marrone con pack scultura Flama Libre Volume e la Matita labbra 2in1 Canto Libre.

Quest'estate, Charlotte Tilbury, ci serve una dichiarata bronze goddess energy con i nuovi ombretti in stick cremosi e sfumabili pensati per creare sguardi intensi e sofisticati in pochi secondi.

Glow naturale e skincare-conscious: Lavera abbina formule bio e texture luminose con Glow Body Oil, Glow & Contour Lipgloss e Melting Glow Lipstick. Ideali per esaltare l’abbronzatura con un finish sano e radioso.

Blackout, Brown Matter e Raw Rose sono le tre sfumature di colore disponibili in questa nuova collezione di palette occhi nude & chic firmate Naj Oleari. Il dettaglio top: le cialde di ombretti ornate da piccoli fiocchetti!

Make up + skincare per esaltare la bellezza naturale del viso con i nuovi stick in balsamo del brand nostrano. Il loro obiettivo? Scolpire, illuminare e perfezionare l’incarnato con facilità grazie a pigmenti fondenti e attivi selezionati.

Correttore al collagene, Oxygen Foundation SPF 15 e New Sculpting Bronzer con pennello integrato: una selezione pensata per creare un incarnato luminoso, uniforme e naturalmente scolpito. Il dettaglio da non perdere? La pochette in oro laminato, perfetta per custodire il make-up estivo con un tocco glamour.

Make-up + idratazione per un effetto effortless chic luminoso perfetto per l'estate. I Coconut Water Lip Stain promettono labbra effetto seconda pelle, leggere e succose come un cocktail tropicale, mentre i Cloud Balm idratano a fondo grazie alla texture ricca ma leggera.

Protezione e colore si incontrano nelle novità estive firmate Rougj+. Tra i prodotti da non perdere spiccano il Rossetto Balsamo Sun Effect SPF 30 e il Fondotinta Compatto Sun Effect SPF 30, pensati per accompagnare la pelle sotto il sole senza rinunciare al glow. Completano la proposta il Balsamo & Maschera Labbra 2 in 1 all’anguria e il Gel Sopracciglia Colorato firmato La Pecchi, per un beauty look fresco, pratico e luminoso.

Credits Ph: Getty Images

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