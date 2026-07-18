Nel 2025 sempre più italiani in condominio valutano il fotovoltaico da balcone per tagliare la bolletta, tra kit plug&play e bonus fiscali. Ma tra esposizione, autoconsumo e regole condominiali, chi sbaglia i conti rischia di trasformare l’investimento in una falsa occasione.

Nel 2024 i kit di fotovoltaico da balcone hanno invaso pubblicità online e scaffali del fai-da-te. Due pannelli appesi alla ringhiera, un cavo da inserire in una presa dedicata e la promessa di tagliare la bolletta «fino al 50%». Per chi vive in condominio suona come il sogno energetico definitivo.

La domanda però resta secca: il fotovoltaico da balcone conviene davvero? La risposta non è un sì automatico. Dipende dalla potenza del kit, da come è esposto il balcone, da quanta energia riuscite a usare quando il sole splende e da eventuali bonus fiscali. Per capirlo, servono un paio di conti.





Come funziona davvero il fotovoltaico da balcone

In Italia si parla di kit plug and play quando la potenza non supera i 350 watt. Sono sistemi completi, con microinverter e cavo, pensati per essere collegati a una presa dedicata. Secondo ARERA questa soglia consente procedure semplificate, senza pratiche complesse né interventi strutturali sull'impianto di casa.

Tra 350 e 800 watt parliamo ancora di piccoli impianti, ma possono servire installatore abilitato, dichiarazione di conformità e presa dedicata. Secondo le simulazioni di Today.it un kit da balcone vicino agli 800 watt costa intorno ai 600 euro, a cui sommare, se necessario, staffe, cavi, linea elettrica e manodopera.

Quanto produce? In condizioni discrete, con pannelli quasi verticali su una ringhiera e qualche ombra, si stima che un impianto da 800 watt porta circa 600 chilowattora l'anno. La resa dipende moltissimo dall'orientamento: un balcone a sud può andare bene; a est o ovest rende meno, a nord spesso non vale la spesa.





I conti: tra autoconsumo, bolletta e bonus fiscali

La produzione totale però non basta. Conta quanta energia riuscite a usare in tempo reale, l'autoconsumo. I kit da balcone raramente hanno batterie, quindi l'elettricità alimenta subito frigorifero, modem, eventuali elettrodomestici accesi. Se in quel momento la casa assorbe meno di quanto producono i pannelli, la differenza finisce in rete senza alcun rimborso.

Per una famiglia che di giorno è fuori, si ipotizza un autoconsumo intorno al 30%. Su 600 chilowattora prodotti, solo 180 verrebbero davvero usati in casa. Con un prezzo dell'energia di 0,25 euro a chilowattora il risparmio è circa 45 euro l'anno. Con 600 euro di spesa iniziale, il rientro supera i 13 anni.

Se invece lavorate spesso da casa, usate il climatizzatore nelle ore calde e programmate lavatrice e lavastoviglie a metà giornata, l'autoconsumo può salire al 70%. In questo caso, su 600 chilowattora, 420 sarebbero sfruttati direttamente. Il risparmio annuo salirebbe a circa 105 euro e il rientro scenderebbe a poco meno di 6 anni.

Le detrazioni fiscali migliorano lo scenario. I piccoli impianti fotovoltaici domestici possono rientrare nel Bonus Casa, con detrazione Irpef del 50% per l'abitazione principale e del 36% per le altre, se ci sono tutti i requisiti formali. In pratica, nel tempo recuperate metà della spesa: un kit da 600 euro vi costa «netto» circa 300. A quel punto il rientro va a 6-7 anni nello scenario sfavorevole e a meno di 3 anni in quello con autoconsumo alto, sempre che la vostra Irpef consenta di usare davvero il bonus.

C'è però una voce che i pannelli non toccano: la quota fissa della bolletta, tra oneri e commercializzazione, che in alcuni contratti può superare i 100 euro l'anno. Se consumate poco, il risparmio percepito può sembrare deludente.





Balcone, condominio e stile di vita: quando ha senso (e quando no)

Prima dei conti, guardate il balcone. È esposto a sud o sud-ovest, senza grossi ostacoli davanti? Allora partite bene. Un affaccio a est o ovest è una via di mezzo. Un balcone a nord, magari al primo piano fra alberi e palazzi, difficilmente permette di sfruttare davvero l'investimento.

Serve poi chiedersi se la struttura regge. Uno o due pannelli diventano una vela al vento: ringhiera solida, staffe certificate e fissaggi fatti bene non sono dettagli. L'articolo 1122-bis del Codice civile consente ai condomini di installare impianti sulle parti esclusive, ma senza danneggiare stabilità, sicurezza e decoro dell'edificio.

Infine lo stile di vita. Se pensate di cambiare casa a breve, siete quasi sempre fuori e avete consumi bassi, forse vi conviene più rinegoziare il contratto luce che comprare un kit. Se invece avete balcone ben esposto, resterete lì qualche anno e potete spostare in giornata lavaggi, clima e cucina elettrica, il fotovoltaico da balcone può diventare un alleato sensato contro la bolletta.