Come elevare la semplice combo "pantaloni ampi + top"? Prendete spunto dal magistrale esempio di Vanessa Paradis!



Con il caldo torrido dell'ultimo mese, la voglia di vestirsi, ammettiamolo, è ai minimi storici: l'idea di ragionare su possibili abbinamenti, con le temperature elevate già nelle prime ore del giorno, scende in maniera inversamente proporzionale alla collonina di mercurio che le rileva.



Ma c'è una "fashion uniform" che vi viene in soccorso e a proporcela è l'attrice francese Vanessa Paradis che, proprio durante la Settimana (caldissima) della Couture di Parigi ha sfoggiato un ensamble capace di sciogliere tutti i nostri dubbi!



Paradis, ospite della sfilata Couture di Chanel, ha indossato un total look della maison parigina decisamente semplice da replicare.

L'outfit era costruito su un top in seta crema e un paio di pantaloni neri super ampi e fluidi: due capi perfetti per affrontare con stile le varie "heatwaves" di questa estate. Ma se temete che il look risulti troppo semplice, basta fare attenzione agli accessori...





Vanessa utilizza un trick semplicissimo da copiare ma capace di elevare l'insieme con minimo "effort": l'attrice, infatti, indossa un foulard in seta legato in vita che "spezza" l'uniformità dell'outfit e gli dona un'allure speciale e chic!



Il tocco finale? Le collane, di diverse lunghezze, con perle e pietre colorate che aggiungono un pizzico di colore e "giocosità" al tutto. Come scarpe noi vi consigliamo di optare per un paio di sandali con dettagli metallizzati e tacco medio dal design scultoreo.



Basta davvero poco per rendere la classica combo "top bianco e pantaloni neri" in un look estivo elegante e disinvolto perfetto da indossare in città come al mare, da qui fino ai primi di settembre!



Se volete copiare il look di Vanessa Paradis, ecco la nostra mini shopping list da acquistare al volo!







INTIMISSIMI Canotta in seta con scollo a V.



Credits: intimissimi.com







MARELLA Pantaloni ampi



Credits: it.marella.com







MANTERO 1902 Foulard quadrato in seta



Credits: mantero.com





CHANEL Collana lunga con perle e dettagli a tema marino della collezione "COCO BEACH"



Credits: chanel.com



COLLANINE COLORATE Collana con perline di vetro e pietre



Credits: collaninecolorate.com





TORY BURCH Sandali con tacco grosso e placche metalliche



Credits: toryburch.com



