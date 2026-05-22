L’ombretto azzurro torna protagonista e si abbina al marrone per creare look occhi freschi, sofisticati e - a sorpresa! - facili da portare

Una ventata di novità con il trucco azzurro e marrone, il mix colori più glam della Primavera Estate 2026. Da un lato, sfumature cioccolato, moka e cacao che scaldano lo sguardo (ma non solo!), dall’altro gli azzurri ghiaccio, pastello e acquatici che illuminano immediatamente gli occhi. Il risultato? Un make-up fresco, sofisticato e portabile, già avvistato sulle passerelle, su TikTok e nei beauty look delle celebrity. Perfetto per chi vuole uscire dalla comfort zone dei nude senza rinunciare all’eleganza, questo contrasto soft è destinato a diventare uno dei trend più copiati della stagione.

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Ciclicamente, decade dopo decade, l’ombretto azzurro torna a conquistare chi ama il make-up. A cambiare è il modo in cui viene interpretato: a volte intenso e vibrante, quasi elettrico, altre più soft e acquerellato, con un effetto romantico e luminoso. Poi ancora frosty, grafico, etereo o glossy. Ed è proprio questa sua capacità di trasformarsi continuamente a renderlo uno dei colori più affascinanti della storia del trucco occhi.

Oggi anche Zendaya (in cover) lo ha scelto per il red carpet, abbinandolo al marrone e a tocchi di blu intenso: un mix sofisticato e contemporaneo che rende il beauty look assolutamente magnetico.

Come si porta oggi l'ombretto azzurro? Con il marrone!

Le tendenze make-up della Primavera Estate 2026 parlano chiaro: l’ombretto azzurro è ufficialmente tornato, ma nella sua versione più attuale trova nel marrone il suo alleato perfetto. Un abbinamento che bilancia freschezza e profondità, rendendo il look molto più sofisticato rispetto alle interpretazioni del passato.

La combo più amata del momento si gioca sugli occhi: l’azzurro chiaro illumina la palpebra mobile, mentre il marrone - dal taupe al cacao fino al cioccolato intenso - viene sfumato sulla piega e all’angolo esterno per dare definizione e creare contrasto.

Il risultato è fresco, luminoso ed elegante: il ritorno di un grande classico beauty che, stagione dopo stagione, continua a reinventarsi senza perdere il suo fascino.

Contrasto caldo-freddo allover

Questo gioco di contrasti tra tonalità calde e fredde non riguarda solo il trucco occhi, ma coinvolge l’intero beauty look. Per un effetto polished e contemporaneo, le nuance della terra scolpiscono il viso con bronzer e blush dai toni caramello, biscotto e cacao, mentre l’azzurro porta luce e freschezza allo sguardo.

Anche le labbra seguono questa estetica: le matite marroni definiscono il contorno con sfumature che vanno dal cappuccino al nocciola, fino ai toni cioccolato fondente e greige. Sopra, rossetti glossy e lip gloss effetto vinile aggiungono volume e luminosità, richiamando il fascino sensuale del make-up anni ’90 reinterpretato in chiave 2026.

A chi sta bene il trucco azzurro e marrone?

La risposta è semplice: davvero a tutte - e a tutti. Il vero segreto sta nel dosare i colori creando il giusto equilibrio tra nuance calde e fredde.

Sugli occhi chiari, l’azzurro amplifica la luminosità dell’iride mentre il marrone aggiunge profondità e definizione. Sugli occhi scuri, invece, il contrasto crea un effetto intenso e contemporaneo, soprattutto scegliendo tonalità cioccolato, moka o bronzo abbinate ad azzurri polverosi o ghiaccio.

Anche l’incarnato conta relativamente: le pelli fredde possono puntare su azzurri icy e marroni taupe, mentre quelle più calde stanno benissimo con celeste pastello e cacao. Ed è proprio questa versatilità a rendere il trucco azzurro e marrone uno dei trend make-up più interessanti della Primavera Estate 2026.

Trucco azzurro e marrone: i prodotti make-up da non perdere

Abbiamo selezionato i prodotti beauty perfetti per ricreare il trend trucco azzurro e marrone in modo semplice e personalizzato.

Palette, eyeliner e ombretti nelle sfumature più cool della stagione vi aiuteranno a giocare con contrasti soft, finish luminosi e look più intensi, trovando la combinazione giusta per il vostro stile. In aggiunta, make-up multiuoso e proposte viso e labbra per creare match perfetti.

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1. About-Face Fractal Glitter Eye Paint Next Caller - Ombretto liquido glitterato e cangiante, da Douglas

3. Astra Make Up Private Dream Eyes Palette 02 Cruise - Palette ombretti nude + azzurro

4. Huda Beauty Blush Filter Coco Loco - Blush liquido

5. Sephora Collection Mini Mix Palette Daring Blue Dusk - Mini palette di ombretti

6. Gisou Honey Infused Lip Oil Cocco Cacao - Nuovo olio glossato per labbra

7. Dior Diorshow Mono Couleur 240 Denim - Ombretto mono colore intenso

8. Merit Signature Lip Satin 1990 - Rossetto satinato fondente

9. Sweed Satin Eyeliner Mink Greige - Matita occhi kohol

10. Lancome Idôle Goddess Dimension Lunar Glow - Ombretto mono scintillante

11. Astra Make Up Neo Drama Eyeshadow Stick 05 Backstage - Finish opaco

12. Charlotte Tilbury Charlotte'S Palette Of Beautifying Eye Trends Denim Dimension - Palette di ombretti

13. Make Up For Ever Artist Color Pencil 600 Anywhere Caffeine - Matita multiuso

14. 3INA MakeUp The 24H Color Liquid Eyeshadow 820 - Ombretto cremoso su Amazon

15. Kosas Lip Pulse Sixth Sense - Gloss rimpolpante

17. Tarte Macaron sculpt & bronze duo - In crema e polvere

Credits Ph.: Getty Images - Astra Make-up

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