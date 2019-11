Tutto sul Black Friday 2019 in ambito beauty. Sconti speciali, omaggi e offerte da non perdere tra make up, cura della pelle, profumi e accessori di bellezza

Ecco le migliori offerte beauty del Black Friday 2019.

Sconti, offerte e omaggi sugli acquisti, il Black Friday - che quest'anno cade il 25 novembre 2019, è l'occasione giusta per fare uno shopping beauty d'eccezione (e portarsi avanti con i regali di Natale!).

Le promozioni del Black Friday interessano non solo il "venerdì nero" ma in molti casi tutta la settimana precedente e la successiva, includendo il Cyber Monday, un'altra giornata esclusiva di offerte che quest'anno cade lunedì 2 dicembre.

Le offerte beauty di questa edizione includono naturalmente Sephora, Pupa, le Profumerie Douglas, Stefano Saccani e Sabbioni, ma anche Foreo, Lancome e molti altri.

Scoprite quelle che fanno per voi qui di seguito - in un mix di prodotti di make up, skin care, accessori e profumi - e ricordate che questo articolo viene aggiornato di continuo per consentirvi di sfruttare al meglio ogni offerta!

Anche per il Black Friday 2019 Sephora propone offerte straordinare che proseguono con il cyber monday.

Il 29 novembre e il 2 dicembre sul sito delle profumerie francesi e negli store fisici sarà possibile approfittare di sconti esclusivi su migliaia di prodotti di bellezza che includono make up, skincare, accessori e profumi.

I device beauty più amati vanno in saldo in occasione del black friday.

Il brand propone infatti uno sconto del 35% sui dispositivi skintech tra cui Luna 3, Luna mini 2, Ufo e Issa 2!

Il marchio italiano propone un'offerta davvero interessante. Infatti, nella settimana dal 25 novembre al 1 dicembre ci saranno sconti fino al 50% su tutto il catalogo, attiva online e negli store Pupa.

Esclusivamente online , invece, superata una spesa di 39€, si riceverà in omaggio la Black Pochette.

Sconti esclusivi sul sito ufficiale Somatoline Cosmetic. In particolare, agli iscritti alla newsletter sarà offerto uno sconto del 20% sull'assortimento che include i set regalo.

Debutta nei giorni del black friday 2019 l'incredibile campagna natalizia Viktor & Rolf The Enchanted Blizzard, ispirata alla collezione Haute Couture Immaculate Collection.

La gamma include cofanetti regalo preziosi a prezzo speciale. Da non perdere.

Sul sito ufficiale Fabyboutique del marchio italiano di smalti professionali è attivo uno sconto del 30% su tutto il catalogo e del 40% sui kit speciali.

Un'ottima occasione per fare scorta dei propri prodotti preferiti e iniziare a pensare a regali di Natale al top.

Per la prima volta anche il marchio francese offre sconti per il Black Friday beauty 2019, attivi sul sito ufficiale.

Douglas delizierà le sue clienti con l'iniziativa "Beauty Friday", valida dal 22 novembre al 2 dicembre, che a fronte di una spesa di 69 euro applicherà il 25% di sconto all’acquisto stesso.

Attenzione: tra i brand da non perdere nell'assortimento Douglas segnaliamo le novità americane più nuove ed esclusive, It Cosmetics e Lime Crime, ma anche Mac Cosmetics e The Ordinary.

L'esclusiva profumeria di Parma offre anche quest'anno uno sconto imperdibile sul suo assortimento.

Sarà infatti attivo uno sconto del 30% da venerdì 29 a domenica 1 dicembre, sia in negozio che sullo shop online, digitando il codice BLACK19.

In tutti i Centri Matis cha aderiscono all’iniziativa e nello shop online uffi ciale Matis, sarà possibile acquistare prodotti di bellezza ad un prezzo conveniente da "venerdì nero".

L'offerta sarà valida dal 25 novembre al 2 dicembre.

Il marchio di cosmesi naturale offre sconti davvero interessanti.

Tutto al 30% di sconto dalle ore 21.00 del 28 novembre 2019 alle 23.59 del 2 dicembre 2019 e 40% di sconto per ordini superiori a 99€.

Inoltre ogni ordine sarà recapitato in una confezione regalo in perfetto stile Freshly: essenziale, colorata ed irresistibilmente natalizia.

L'offerta delle profumerie Sabbioni sarà un vero e proprio "beauty party" con sconti su tutto il catalogo nella giornata di venerdì 29 novembre.

La promozione sarà attiva online e nei punti vendita fisici.

In occasione del black friday beauty 2019 Treatwell ha raccolto in una pagina dedicata centinaia di offerte beauty.

Sarà possibile approfittare di sconti fino al 50% per prenotare trattamenti di ogni tipo presso parrucchieri, centri estetici e spa. Dai massaggi alla ceretta passando per taglio, piega, tinta, pulizia del viso, pressoterapia, manicure, pedicure e tanti altri servizi di bellezza.

Photo by The Honest Company & freestocks.org on Unsplash