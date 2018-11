Il Black Friday è alle porte: ecco come risparmiare davvero facendo acquisti mirati e intelligenti seguendo quattro semplici passi

Black Friday e Cyber Monday sono alle porte.

Le date da segnare in rosso sul calendario sono Venerdì 23 e Lunedì 26 Novembre, quando e-commerce e negozi saranno invasi di sconti interessanti e noi potremo finalmente approfittarne.

In realtà già da qualche giorno prima, ovvero da Lunedì 19, sarà possibile trovare qui e là offerte e promozioni.

*** Black Friday 2018 in Italia: quando, come e dove si risparmia ***

Il Black Friday è una tradizione che nasce in America negli anni Sessanta, quando alcuni commercianti statunitensi decisero di proporre sconti speciali il giorno dopo la festa del Ringraziamento (l’ultimo giovedì del mese di novembre).



L’Italia ha sposato questa iniziativa e così la settimana del Black Friday è diventata ufficialmente anche da noi quella che dà il via agli acquisti natalizi.

Fondamentale per riuscire a risparmiare davvero e a fare acquisti sensati, però, visto il poco tempo a disposizione, è arrivare preparati e con le idee chiare.

Ecco come riuscirci in quattro passaggi.

1. Fate una lista scritta di quello che vi serve

Manca un mese a Natale e il Black Friday è un’ottima occasione per iniziare a pensare ai regali.

Per cercarli senza ansia (approfittando degli sconti) potreste scrivere una lista di regali che vi piacerebbe comprare associandoli alle persone che avete in mente.

In questo modo potrete ottimizzare i tempi, avrete un ordine per procedere e farete ricerche sicure e mirate.

2. Organizzatevi per dedicargli il giusto tempo

Il tempo per scegliere prodotti e comprarli è decisamente poco quindi l’organizzazione diventa essenziale.

Evitate inutili ricerche di pochi minuti in ufficio tra un lavoro e l’altro che spesso non portano a finalizzare l’acquisto e preferite un unico momento in cui potete prendervela con più calma.

Riuscirete ad acquistare quello che volete veramente senza sprecare le pause caffè.

3. Valutate diverse opzioni

Gli sconti del Black Friday non durano a lungo.

Alcuni e-commerce coinvolgono tutta la settimana ma altri preferiscono applicare gli sconti unicamente il venerdì in questione.

Questa pressione genera stress e così ci troviamo a mettere nel carrello prodotti casuali, poichè siamo attirati dal prezzo invitante.

Attenzione a questo meccanismo perché spesso lo stesso prodotto (magari costoso), potrete trovarlo anche con sconti maggiori.

Una volta individuato l’acquisto importante, prendetevi qualche minuto per consultare altre piattaforme.

4. Comprate senza dubbi

Se avete seguito queste indicazioni, è il momento di comprare.

I regali di Natale dovrete prenderli a breve e quell’autoregalo, che avete segnato nella lista, prima o poi lo acquisterete con o senza sconto.

Lasciate perdere inutili pensieri (E se poi ci ripenso?) o supposizioni poco fondate (Magari c’è più sconto nel periodo dei saldi) e dedicatevi al meritato shopping.

Il Black Friday dura troppo poco per i dubbi.