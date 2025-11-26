Il Black Friday è alle porte: ecco come risparmiare davvero facendo acquisti mirati e intelligenti seguendo quattro semplici passi

Black Friday e Cyber Monday sono alle porte.

Le date da segnare in calendario quest'anno sono Venerdì 28 Novembre e il weekend successivo, quando e-commerce e negozi proporranno sconti (più o meno) incredibili e noi potremo approfittarne in vista (non solo) del Natale.

** 6 consigli per risparmiare (davvero) col Black Friday **

In realtà in molti stanno già promuovendo offerte e promozioni che valgono fin da ora e per tutto il weekend del Black Friday, ma il grosso si svolgerà nelle due giornate di venerdì e lunedì ed è per questo che è bene arrivare col dito pronto e le idee chiare.

Fondamentale per riuscire a risparmiare davvero e a fare acquisti sensati, infatti, visto il poco tempo a disposizione, è arrivare preparati.

Ecco come riuscire ad accaparrarsi i migliori affari in quattro passaggi.

Black Friday: 4 regole da seguire per risparmiare davvero

1. Prima del Black Friday mettete nero su bianco quello che vi serve

Manca un mese a Natale e il Black Friday è un’ottima occasione per comprare il grosso dei regali.

Scrivete la lista di persone a cui volete fare un regalo a Natale e provate a ognuno ad abbinare qualcosa.

E aggiungete quello che potrebbe servire a voi, che si tratti di viaggi, un computer nuovo, un ferro da stiro o un paio di sneakers.

In questo modo potrete andare mirati alla ricerca di quello che vi serve.

2. Organizzatevi per dedicare alle compere il tempo necessario

Il tempo per scegliere prodotti e comprarli è decisamente poco quindi l’organizzazione diventa essenziale.

Evitate inutili ricerche di pochi minuti tra una riunione su zoom, la preparazione del pranzo e un impegno improrogabile, che spesso non portano a finalizzare l’acquisto e preferite un unico momento in cui potete prendervela con più calma.

Riuscirete ad acquistare quello che volete veramente senza perdere tempo prezioso.

3. Confrontate diverse opzioni

Gli sconti del Black Friday non durano a lungo.

Alcuni e-commerce coinvolgono tutta la settimana ma altri preferiscono applicare gli sconti unicamente il venerdì in questione.

Questa pressione genera stress e così ci troviamo a mettere nel carrello prodotti casuali, poichè siamo attirati dal prezzo invitante.

Attenzione a questo meccanismo perché spesso lo stesso prodotto (magari costoso), potrete trovarlo anche con sconti maggiori.

Una volta individuato l’acquisto importante, prendetevi qualche minuto per consultare altre piattaforme.

4. Se vi sembra un affare: comprate!

Se avete seguito queste indicazioni, è il momento di comprare.

I regali di Natale dovrete prenderli a breve e quell’autoregalo, che avete segnato nella lista, prima o poi lo acquisterete con o senza sconto.

Lasciate perdere inutili pensieri (E se poi ci ripenso?) o supposizioni poco fondate (Magari c’è più sconto nel periodo dei saldi) e dedicatevi al meritato shopping.

Il Black Friday dura troppo poco per i dubbi.