Ecco la nuova Chanel Fragrance & Beauty Boutique di Bologna: trattamenti esclusivi, la prima cabina skincare in Italia, consulenze personalizzate e le ultime creazioni beauty in anteprima

Chanel apre una nuova Fragrance and Beauty Boutique a Bologna. Situato all'interno della prestigiosa Galleria Cavour, all’interno di uno dei palazzi storici più affascinanti della città, il nuovo spazio dedicato alla bellezza racconta racconta l’eleganza della Maison in un perfetto intreccio tra design, innovazione e lusso, per offrire un’esperienza immersiva senza precedenti.

Una concept boutique dall'eleganza essenziale

La nuova boutique, sviluppata su due piani, reinterpreta in chiave contemporanea i codici distintivi di Chanel. A catturare l'attenzione, il sublime contrasto tra bianco, nero e oro, nuance iconiche che regalano all'ambiente un'allure sofisticata insieme a materiali innovativi e sostenibili per una percezione visiva e sensoriale unica. Ogni dettaglio è pensato per celebrare lo stile della Maison e accogliere le visitatrici e i visitatori in un’atmosfera di eleganza essenziale.

La prima cabina dedicata ai trattamenti Chanel in Italia

La boutique di Bologna segna un debutto importante per Chanel. Per la prima volta nel nostro Paese, infatti, la Maison introduce una cabina dedicata ai trattamenti viso. Situata al piano -1, la nuova cabina Chanel è concepita come uno scrigno di benessere, un ambiente intimo pensato per offrire un rituale di cura personalizzato grazie alla linee di eccezione Les Soins De Chanel.

I trattamenti proposti combinano l’efficacia delle linee skincare del marchio francese a un esclusivo massaggio viso e décolleté: una vera arte tattile progettata per rivitalizzare la pelle, sciogliere le tensioni e valorizzare la bellezza naturale. Ogni seduta inizia con l’accoglienza in una lounge riservata e prosegue nella cabina, dove le e i beauty therapist Chanel guidano le e gli ospiti in un’esperienza di puro benessere.

I rituali Les Soins De Chanel

I trattamenti proposti, ognuno dedicato a esigenze specifiche della pelle, sono tre e si rivelano perfetti soddisfare le esigenze delle e dei beauty lovers più esigenti:

Le Soin Sublime – Durata 90 minuti

Linea Sublimage: un rituale tonificante e rigenerante che agisce sui parametri fondamentali della giovinezza: idratazione, comfort, luminosità, uniformità, struttura e forza;

Le Soin Fermeté – Durata 60 minuti

Linea Le Lift: un trattamento intensamente levigante, pensato per ridefinire i contorni del viso e ripristinare il “triangolo della giovinezza”;

Le Soin Revitalisant – Durante 60 minuti

Linea N°1 De Chanel: un rituale rivitalizzante che contrasta i cinque segni dell’invecchiamento, levigando la pelle, affinando i pori e restituendo luminosità, elasticità e comfort.

Un viaggio su misura nella bellezza Chanel

Grazie alla guida dei Beauty Confident, ogni visita diventa un percorso personalizzato attraverso i diversi universi della Maison, che spaziano tra fragranze, trucco, cura della pelle e accessori fashion. Ecco le ricercate aree proposte:

Fragrance: esplorazione delle creazioni olfattive, dalle collezioni iconiche alle ultime novità;

Make Up: consulenze dedicate, accesso a edizioni limitate e anteprime esclusive, con focus sulle tendenze del momento;

Skincare: soluzioni mirate per ogni esigenza, grazie alle linee skincare Chanel;

Sunglasses: un corner dedicato all’eyewear per completare ogni look;

Small Leather Goods: selezione di piccola pelletteria dalle collezioni Fashion Chanel, tra icone e proposte stagionali.

Servizi esclusivi su appuntamento

In aggiunta, la boutique offre una serie di consulenze personalizzate e gratuite, prenotabili in loco o tramite il sistema online Chanel:

Les Quarts d’Heure : consulenze make-up, fraganze e skincare personalizzate della durata di 15 minuti;

Vitality Scanner: analisi della vitalità della pelle attraverso un esclusivo strumento, per creare un rituale skincare personalizzato. Durata di 20 minuti;

Les Sens du Sublime – un viaggio immersivo nell’universo Sublimage attraverso i 5 sensi. Un appuntamento personalizzato per scoprire la linea di trattamenti d’eccezione di Chanel.

L’Heure Iconique – un’ora di consulenza make-up completa e strutturata.

La nuova Fragrance and Beauty Boutique di Chanel vi aspetta in Galleria Cavour 1/V a Bologna. Per avere maggiori informazioni vi invitiamo a visitare il sito ufficiale della Maison.