La BB Cream è diventata un vero e proprio cult. Vi spieghiamo che cos'è e quali sono le migliori da provare ora

BB Cream: che cos'è

A metà strada tra un trattamento e un prodotto di make up, le BB Cream sono dei cosmetici solitamente più coprenti di una crema colorata e con varie proprietà di skincare, dove "BB" sta per "blemish balm".

La prima fu formulata in Germania negli anni '60 come crema protettiva da usare in seguito a trattamenti chirurgici. Negli anni seguenti divennero estremamente popolari nei Paesi asiatici, tanto da diventare un prodotto cult in Corea e Giappone.

La BB Cream mania è esplosa in occidente solo pochi anni fa, quando la k-beauty è diventata uno dei più grandi trend di bellezza attuali.

La BB Cream nasce come prodotto multitasking, adatto alle più svariate esigenze. Uniforma le discromie e il colorito, minimizza le imperfezioni da acne e le piccole rughe, idrata e protegge la pelle grazie a principi attivi di skincare e ha un elevato fattore di protezione solare.

Tutte queste caratteristiche ne fanno il prodotto ideale da usare quotidianamente in città, per chi preferisce una beauty routine veloce e minimale e ama il nude look. Le BB Cream hanno infatti una texture molto più leggera rispetto al fondotinta.

BB Cream: le migliori e le novità del momento

Abbiamo selezionato per voi le migliori BB Cream del momento pensate per il mercato occidentale. Sfogliate la gallery e scoprite qual è la più adatta per le vostre esigenze.

Una bb cream specifica per le pelli sensibili e intolleranti soggette ai rossori. Corregge il colorito soprattutto in caso di sbalzi climatici e in seguito a couperose e rosacea.

Dal brand guru per il make up che esalta la bellezza naturale, una bb cream idratante per rivitalizzare un colorito spento, con estratto di caffeina.

Le amanti del fondotinta di questa linea non possono non provare anche la bb cream! Per una texture più leggera, con lo stesso effetto anti-fatica grazie al complesso di vitamine, perfetta per le giornate primaverili.

Una bb cream a effetto opacizzante con una formula dedicata alle pelli a tendenza acneica. Regola la produzione di sebo, grazie all'assenza di oli, e protegge la pelle dalle radiazioni solari grazie a un SPF 40.

Una bb cream nel pratico formato cushion, da tenere sempre in borsa per i ritocchi al volo. Regala un finish flawless e naturale, con una formula oil free.

La bb cream più adatta per chi vuole esaltare l'abbronzatura estiva, grazie alle microparticelle riflettenti. Con ingredienti naturali e certificazione ECOCERT.

Dalla linea dedicata alle pelli miste e soggette all'acne, una bb cream dalla texture in mousse e un effetto blur per minimizzare pori e imperfezioni.

La bb cream coreana forse più famosa, per chi vuole provare la formula "originale". La coprenza è modulabile, da media a alta, con SPF 42.

La bb cream perfetta per chi ama fare sport all'aria aperta, ma anche per chi vuole la massima protezione con un SPF 50+ e una pelle impeccabile. Resiste a acqua e sudore.

La bb cream formulata per essere adatta anche per il trucco professionale, prepara la pelle e uniforma l'incarnato in un solo gesto.

Una crema sublimatrice del colorito all-in-one, ravviva il colorito, idrata e regala un effetto anti stanchezza.

Si adatta naturalmente al tono della pelle, contiene ingredienti antiossidanti per proteggere la pelle dalle aggressioni esterne ed è formulata senza siliconi.

La versione pensata per le pelli da miste a grasse è formulata senza oli, per garantire un finish matte e scongiurare l'effetto lucido.

Un incarnato radioso, 24h di idratazione e il 92% di ingredienti naturali, dalla texture iper-leggera.