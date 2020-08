Tutti i segreti del trucco senza fondotinta e i prodotti consigliati selezionati per voi da Grazia.it

In estate la vostra pelle ha bisogno di respirare e desiderate provare un trucco senza fondotinta? Siete nel posto giusto.

Scoprite insieme a noi come saltare il passaggio del fondotinta e ottenere un incarnato perfezionato e radioso senza sforzo.

Vi suggeriamo beauty tips e prodotti adatti allo scopo, da adattare alle vostre esigenze e usare da soli o in combo per ottenere una "good skin" senza creare mascheroni.

Crema viso levigante

Partire da un ottimo idratante viso (e ancora prima da detergenti specifici per il proprio tipo di pelle) è il segreto principale per ottenere una buona base senza l'ausilio del make up.

Optate per formule idratati dal potere levigante, in grado di attenuare l'aspetto di pori dilatati e linee sottili.

Nella nostra selezione troverete diverse referenze che, siamo certe, lasceranno piacevolmente colpite sia voi che la vostra pelle.

Primer perfezionante

Il primer viso può essere applicato anche senza fondotinta sopra. Si stende rigorosamente dopo la crema idratante e può essere fissato, se lo si desidera con una cipria.

I primer di ultima generazione levigano senza ostruire i pori per un effetto "pelle nuda" davvero invidiabile.

Correttore smart

Se non intendete applicare il fondotinta, il correttore può essere il vostro migliore amico nella messa a punto di una base viso fresca e naturale.

Potete stendere il correttore con o senza primer sotto, avendo cura di applicare poco prodotto dove necessario e sfumarlo benissimo con un pennello apposito o una spugnetta da trucco inumidita.

Per un effetto super naturale optate per un colore identico a quello del vostro incarnato.

BB Cream di ultima generazione

Le BB Cream sono creme idratanti arricchite da pigmenti colorati. La loro formula è nata in corea qualche anno fa per poi spopolare in ogni angolo del mondo.

Perché ci piacciono? Perché idratano e colorano lievemente l'incarnato perfezionandolo non solo in termini di pigmentazione ma anche di grana e idratazione.

Se volete ottenere un no-make up-make up naturale senza fondotinta ma non vi sentite abbastanza confident per uscire con il viso nudo, provate una di queste creme colorate e non ve ne pentirete.

BB Cream Collistar Magica BB+ Detox Effetto nude look e protezione da luce blu e raggi del sole. Affina la grana della pelle, rimpolpa e dona un aspetto riposato e naturale. Disponibile in 3 varianti di colore.

Erborian BB Crème Nude Effetto naturale e leggero per un viso perfezionato senza sforzo. Made in Korea.

Shiseido Sport BB Cream Una crema solare perfezionante adatta a chi fa sport, perché "si rigenera" nel corso della giornata. Con filtro solare SPF 50+.

Dolomia No-Stress BBcream Idratazione + make up con questo prodotto smart con SPF30. Contiene cellule staminali di rosa alpina, dall'azione protettiva, ed estratto di scutellaria alpina, dall'azione illuminante e reidratante e cristalli di Dolomite.

Cipria leggera

Leggera ma ultra perfezionante, la cipria è solitamente l'ultimo step in un make up completo.

Nel caso vogliate fare un trucco senza fondotinta portabile e leggero, scegliete di applicare la cipria da sola sia sulla crema idratante che sul primer, con o senza altri prodotti da trucco sopra.

Per un effetto naturale optate per le ciprie trasparenti in shade universali, oppure, se volete un po' di coprenza in più e un look più vellutato, provate le classiche ciprie in skintone.

Terra e blush

La terra abbronzante e il blush sono senza dubbio due delle armi segrete del trucco senza fondotinta.

Anche in questo caso potete scegliere di applicarli dopo la crema idratante o sopra primer o bb cream (o entrambi, a voi la scelta), per ravvivare l'incarnato e donare al viso un flush sano e radioso.

Se volete "spennellare" la terra su tutto il viso scegliete una nuance opaca. Se invece volete enfatizzare i contorni del viso e scaldare l'incarnato per un effetto glowy optate per un bronzer luminoso.

E il blush? Usatelo allover su gote e anche palpebre. Se scegliete una versione liquida o cremosa - quella che preferiamo perché dona un effetto naturale seconda pelle - tamponate il prodotto anche sulle labbra.

Credits Ph.: Anastasiya Pavlova & Ben Scott on Unsplash