È Jasmine nel film "Aladdin" di Guy Ritchie: scopriamo insieme i migliori beauty look dell'attrice inglese

Nota per il ruolo di Pink Ranger nel film “Power Rangers” del 2017, Naomi Scott è anche una cantante ed è tra le star in ascesa più seguite su Instagram. Di origini indiane, l'attrice ha visto decollare la sua carriera grazie alla serie tv "Terra Nova".

Occhi scuri e labbra carnose, Naomi ama giocare con il make-up. Ecco i suoi migliori beauty look.

Brown&Peach

Trucco occhi full color nelle tonalità del bronzo e del marrone e labbra rosa pesca: un binomio che dona a tutte le carnagioni.

Smokey eyes bronzo

Per restare nelle tonalità del marrone, ecco una sfumatura sulle palpebre abbinata a un rossetto rosa nude.

Make-up da red carpet

Il look sfoggiato alla prima di "Aladdin": labbra burgundy opache, eyeliner bold e ciglia lunghissime.

Grey

Naomi preferisce puntare sullo sguardo: per il trucco occhi è stato utilizzato un ombretta taupe shimmer con una punta di argento nella parte più interna.

Nude look

Beauty look essenziale: il trucco occhi si limita a una kajal che segna il contorno e a una passata di mascara.

Sunkissed

Protagonista del make-up è l'illuminante che valorizza le gote. I colori sono tra quelli preferiti della star: marrone, pesca e bronzo.

Sopracciglia bold

Look minimal che punta ancora una volta sullo sguardo con sopracciglia in primo piano.

Black eyeliner

Make-up da vera diva: l'occhio è colorato con un ombretto in crema total black. Ideale per la sera e per uno scatto in bianco e nero.

Violet

Abbinato al vestito è questo trucco che gioca sulle sfumature più delicate del viola. Perfetto per le pelli più scure e per le iridi marrone come quelle di Naomi.

Credit ph: Getty Images