Protagonista della pellicola più discussa del momento, Lucy Boynton ama giocare con il make-up. Abbiamo selezionato i migliori look, tutti da copiare

In "Bohemian Rhapsody" è Mary Austin, la fidanzata storica di Freddy Mercury interpretato dal premio Oscar Rami Malek - che nella vita privata è il compagno di Lucy Boynton. Galeotto fu il set e la pellicola che passerà alla storia anche per questo love affair, ufficializzato proprio durante la notte degli Awards.

Di Lucy colpisce la bravura ma anche la bellezza e la sua capacità di distinguersi dalle altre star: sfoggia make-up grafici e beauty look colorati ispirati a quelli visti sulle passerelle.





Ci sono tutti gli ingredienti, quindi, per farla diventare la nostra star del cuore. Abbiamo selezionato per voi alcuni dei migliori make-up visti sul red carpet: qual è il vostro preferito?

Look da Oscar

Trucco sui delicati doni del rosa antico enfatizzato nella piega dell'occhio: lo sguardo è sempre il punto focale dei suoi beauty look.

Eyeliner grafico

Grafismi in perfetto stile orientale e mascara à la Twiggy: è il trucco occhi da copiare assolutamente!

Halo smokey eyes

Le classiche sfumature black sono arricchite nella parte centrale della palpebra fino al punto più interno da una polver glitterata che accende lo sguardo.

Make-up nei colori della terra

Lo smokey in una tonalità tra il pesca e il marrone chiaro è realizzato con l'obiettivo di allungare lo sguardo. È la nuance ideale per chi ha gli occhi verdi.

Fake eyelashes

Un abbinamento occhi-labbra super cool: azzurro ghiaccio sulle palpebre e rosso matte sulle labbra. Lo sguardo è in primo piano grazie alle ciglia finte extra-long.

Bon ton

Beauty look più discreto: il blush è nella stessa tonalità utilizzata per spazzolare le labbra. Completano il look le ciglia corte ma folte e un disegno impeccabile per le sopracciglia.

Smokey eyes verde

Reso luminoso da una punta di ombretto argento, è il trucco occhi che valorizza perfettamente le iridi chiare.

Stile giapponese

Il trucco occhi si allarga fino sopra le tempie - è un intenso rosa pink - mentre le labbra sono colorate con un rossetto rosso arancio. Vi ricorda qualcosa? (Date un occhio alla sfilata di Kenzo PE 2017...).

Look girly

Labbra corallo e pelle perfetta: è il beauty look ideale per il giorno. Prodotto must: un fondotinta luminoso.

Credit ph: GettyImages