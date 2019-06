Scoprite come copiare il beauty look da red carpet della star di Games of Thrones

La conoscete tutti per il celebre personaggio di Daenerys Targaryen nella serie cult "Game of Thrones" per il quale ha vinto numerosi premi. Una carriera in piena ascesa per Emilia Clarke, classe 1986, che - come riportano le ultime cronache - avrebbe addirittura rifiutato, nel 2014, il ruolo da protagonista in "Cinquanta sfumature di grigio". Avrà fatto bene? E, soprattutto, cosa succederà dopo l'ultima puntata della serie più famosa di sempre?

Per ora soffermiamoci sui suoi beauty look sfoggiati sui red carpet: abbiamo selezionato il più cool, quello sui toni del burgundy e del rosa. Scoprite come replicarlo con i prodotti giusti!





Come primo step, applicate questo primer che riduce le linee d'espressione e l'apparenza dei pori dilatati. Il make-up non apparirà solo più bello, ma durerà anche più a lungo.

Questo fondotinta contiene il 97% di ingredienti di origine naturale. Regala un effetto luminoso naturale e una tenuta 16 ore.

La tonalità di base, ispirata al best seller 03 di Terracotta, è ornata da fiori in cachemire di corallo, tutti arricchiti con oro per illuminare tutti i toni della pelle. I colori sono miscelati per scaldare la carnagione e sublimare il naturale splendore dell'abbronzatura o applicati separatamente secondo l'intensità desiderata.



Cofanetto illuminante e abbronzante al profumo di pesca, dona al viso una radiosa naturale luminosità.



Ispirata alla collezione Dior Oblique, questa palette di ombretti propone un trio di colori ed effetti: metallizzato, brillante e vellutato matte, tutti da mixare.

Tinta a lunga tenuta, ha una formula all’insegna del comfort e un impercettibile finish no transfer. Il colore si fonde con le labbra qualche secondo dopo l’applicazione per una tenuta effetto tatuaggio.

Rossetto opaco idratante e rimpolpante, dona volume alle labbra, mentre gli oli preziosi e l'acido ialuronico le levigano e le idratano.

Super-intenso e super black, ha una formula ultra cremosa, allungante e volumizzante che ricopre ogni ciglia e non si sgretola.

Ha un effetto volumizzante immediato e un finish naturale. Basta una sola pressione per avere sopracciglia che appaiono naturalmente più folte.



Credit ph: Getty Images