Voglia di tagli capelli radicali? La buona notizia è che il buzzcut, ovvero il taglio zero centimetri, è l'hair style del momento. Perché sceglierlo? Ve lo spieghiamo noi

Altro che capelli rasta o code (anche per lui): oggi a dominare è il capello corto, anzi cortissimo: rasato ai lati, ricopia lo stile marines che tanto andava di moda negli anni scorsi.

Un hair cut minimal - in inglese si chiama buzzcut - che risolve tantissimi problemi: prima di tutto non ha bisogno di styling e poi può adattarsi a diverse forme del viso.

Se l’obiettivo per questa stagione è sfoggiare un taglio cortissimo, seguite i nostri consigli: vi diciamo come e perché sceglierlo.

Addio rasoio elettrico

Il nuovo buzzcut si realizza usando forbici e pettine: non perdete tempo a studiare il modo migliore per usare il rasoio e andate dritti in una delle migliori barberie di vostra fiducia concedendovi una pausa di vero relax.

Quella faccia da bravo ragazzo

Lo stile grunge non è che un ricordo: oggi vince il mood "bravo ragazzo" con la faccia pulita e i capelli in ordine. Niente di meglio che scegliere un taglio super corto per andare sul sicuro!

Pelle pulita e rasatura perfetta

I capelli da bravo ragazzo si abbinano a una pelle pulita da una rasatura praticamente perfetta. Ma se proprio non volete rinunciare alla barba, scegliete tra queste varianti: super lunga a punta o corta e ben curata. E se amate lo stile più catchy, sfoggiate un paio di baffi. Ovviamente curatissimi!





Niente effetto dark o punk

Meglio ribadirlo: il buzzcut non va confuso con i tagli minimal stile skin-heads: la gradazione non ha sbavature e il finish deve essere super ordinato e pulito. Insomma, niente compromessi. Chiaro, no?





Un taglio versatile...

Look preppy, streetwear, bon ton o chic? Il risultato dipende dall'outfit abbinato. Ecco perché consigliamo il buzzcut: è super versatile!





... e pratico

Potete dire addio anche all'effetto bedhead! La mattina vi alzate e siete già pettinati. E se avete un problema di capelli con troppo volume o troppo folti, soprattutto se mossi o ricci, sarà più facile gestirli.

Per nascondere le stempiature

Un vantaggio non da poco: il buzzcut permette di mascherare le stempiature e i capelli radi. Con una lunghezza delle chiome così ridotta, l'effetto "perdita di capelli" è molto meno visibile.

Uniforme o scalato?

Un taglio così corto prevede davvero poche varianti. Però potete giocare sulle scalature rasando i lati e la parte posteriore della testa. In alternativa, potete sempre optare per un taglio "geometrico" ovvero definito in modo uniforme.





Divertitevi con gli accessori

Per esempio con occhiali o cappelli di diversa foggia: potete cambiarli ogni giorno per uno stile sempre diverso e personalizzato!

Frangia cortissima o ciuffo?

Se non siete convinti dell'hair cut "estremo", non tagliate il ciuffo (oppure optate per una frangia cortissima) senza, però, dimenticare il trend del momento: i capelli devono essere sempre rasati ai lati.

