Dal mullet al bob super mosso, passando per i caschetti classici, ecco tutte le nuove tendenze tagli capelli medi Autunno Inverno 2021 2022 selezionate per chi desidera darci un taglio (o mantenere il look medio)

Scalati o, al contrario, dalle linee nette, i tagli capelli medi autunno inverno 2021 2022 propongono una sorta di continuità con i trend estivi puntando su frange, ciuffi, volumi e righe centrali. Scopriamo insieme le migliori tendenze proposte dagli hairstylist più famosi.

Tagli capelli medi autunno inverno 2021 2022: il bob

Partiamo dal look più gettonato di sempre: il bob. Che ha una doppia anima. Da una parte c'è il carré proposto con la frangia diritta - in questo caso lo styling è realizzato con la piastra per ottenere lunghezze à plomb e ultra brillanti. Dall'altra, invece, il taglio è leggermente scalato nella parte esterna, per dare volume e movimento. In aiuto per enfatizzare questi due varianti arriva il colore con schiariture realizzate ad arte sulle punte e su alcune ciocche.

Questo carré wavy dal volume XXL si realizza con il ferro arricciacapelli e si spettina con le dita a testa in giù.

Tagli capelli autunno inverno 2021 2022: il mullet

Liscio, anzi liscissimo. Il mullet dell'autunno inverno 2021 2011 è un taglio tra corto e medio scalato, che conserva la lunghezza sulla nuca proprio come la proposta più classica, ed è abbinato a una ciocca lunga sul davanti che permette di cambiare look all’infinito. Lo styler diventa un must, se il capello non è perfettamente liscio. In alternativa, potete scegliere un hair style scalato lasciandovi tentare dai crazy color del momento (rosso, viola e pastello in pole position).

Il ruolo della frangia

Per questo autunno inverno 2021 2022 la frangia, mossa o dritta, si appoggia generalmente all'altezza delle sopracciglia. Non troppo bold, è valorizzata da giochi di sfumature su tonalità piene e lucenti in grado di valorizzare al massimo il capello. Sui capelli ricci la frangia si "spettina" con le mani per un effetto finale più "wild".

Da valutare anche uno shag cut dai contorni sfilati e leggeri con scalature più definite sulla parte alta della testa (per permettere di gestire volume e movimento) e frangia a tendina. Ha un indubbio plus: si può adattare a qualsiasi forma di viso.

Volete puntare su un hair cut medio? Date un occhio alla gallery con i migliori tagli capelli medi autunno inverno 2021 2022!

Credit ph: Evos, Jean Louis David, Framesi, Toni&Guy, Franck Provost, Indola, Davines