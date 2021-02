Il french bob 2021 è il taglio medio per eccellenza: versatile, sofisticato e adeguato - nelle sue infinite varianti - a tutte. Ecco i look più belli!

Il french bob 2021 si conferma uno dei tagli di capelli medi più belli del momento.

La variante più hot dei capelli a caschetto 2021 è insieme al taglio mullet uno vero e proprio statement.

Perché è così speciale? Perché è decisamente versatile e sofisticato ma anche universale, perché può essere declinato sia in variante liscia che riccia, senza dimenticare gli hairlook mossi, super cool.

Che cos'è il "french bob"

Ma cos'è nello specifico un "caschetto francese"? Si tratta di un taglio medio - chiamato bob o caschetto, appunto - tendenzialmente vaporoso, molto pieno e dall'aria "casual chic".

Il primo taglio a caschetto di questo tipo a fare storia, moderna, - prima ci avevano pensato le Vamp, negli anni '20 - è stato senza dubbio quello di Amelie Poulain nel film Il favoloso mondo di Amelie, pellicola del 2001, interpretata da Audrey Tautou.

Quello della eroina parigina è scarmigliato con frangia corta, oggi questo look resta iconico ma le possibilità sono infinite!

Frech bob a chi sta bene

Avete voglia di cambiare look provando il caschetto alla francese? Ci sono buone notizie per voi: il re dei tagli capelli 2021 sta bene davvero a tutte.

Perché? Perché questo taglio medio a caschetto, tendenzialmente vaporoso e sbarazzino, è incredibilmente versatile, per questo motivo può adattarsi ad ogni stile e tipo di capello.

Il caschetto francese fa infatti un'ottima figura sia in variante liscia che riccia, ma anche - e soprattutto - nella versione mossa, con messa in piega a onde piatte.

L'unica discriminante? La frangia. Usatela per riequilibrare un viso allungato o una fronte prominente - o semplicemente perché vi piace! - oppure lasciate la fronte libera se avete bisogno di "allungare" otticamente la figura.

I caschetti alla francese più belli

Se i capelli a caschetto fanno per voi - o avete bisogno di convincervi che facciano per voi - continuate a leggere questo articolo con le varianti più belle di bob francese.

French bob lungo

Tinta rose gold per il caschetto lungo dallo styling wavy, super cool. Questo hairlook è firmato Hairmania Urban Hair Stylist Ginevra.

French bob con frangia

La frangia è il perfetto complemento per un'acconciatura di questo genere. Nell'hairlook che segue è a mini-tendina, con un gioco di lievi sfumature nella parte finale.

French bob riccio

Una proposta Compagnia della Bellezza dal look mosso. Con un taglio del genere il movimento sulla chioma crea uno splendido effetto, assolutamente da copiare!

French bob medio

Come anticipato, questo tipo di acconciatura è molto versatile e per questo motivo può essere sia corta che media. In questa proposta i capelli - in tinta ramata - sfiorano il mento. La frangia rafforza il look.

French bob senza frangia

Anna Foglietta, in un hairlook Cotril, sceglie un bob corto senza frangia, con scriminatura centrale e highlighters chiari sulle lunghezze,

French bob biondo

Ecco il french bob 2021 più magnetico. Biondo platino, effetto texturizzato e radici scure: questa proposta rock piacerà alle donne dal carattere deciso.

Caschetto asimmetrico

Corto dietro e più lungo davanti, questo taglio Wella è semplice ed esprime uno stile sofisticato e minimal-chic.

French bob mosso

Effetto finto scarmigliato: questo è senza dubbio uno degli styling più glam in fatto di caschetto à la française.

Mini caschetto retrò

Schwarzkopf Professional propone invece un hairlook con mini caschetto dallo styling sinuoso, con una importante onda laterale. Per uno stile da diva di altri tempi.

Shot bob con frangia corta

La frangia corta tanto cara ad Amelie Poulain viene qui proposta su un micro caschetto dal look bicolore che gioca sui contrasti. L'effetto? Super pop!

Credits Ph.: Schwarzkopf Professional - Compagnia Della Bellezza - Elisabetta Parozzi @ Hairmania Urban Hair Stylist Ginevra - Wella