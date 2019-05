Il taglio di capelli medio più cool del momento? È il caschetto nella sua versione più classica, ma ora si chiama chin-length bob

Nel corso delle stagioni abbiamo visto il caschetto in mille versioni. Senza dubbio il taglio di capelli più amato per la sua versatilità, si può portare in modi differenti per valorizzare al meglio i tratti del viso.

Il taglio da provare ora si chiama chin-length bob e altro non è che il caschetto che arriva fino al mento.

Dal micro-bob che arriva appena sotto le orecchie e che richiama lo stille anni '20 al long bob che ha spopolato per diverse stagioni ed è stato il taglio preferito dalle celebrity, ora il caschetto vive il suo momento di gloria nella sua versione più canonica.

Volete provarlo? Abbiamo selezionato le migliori ispirazioni dalle passerelle della Primavera Estate 2019, dove il chin-length bob ha trionfato come il taglio di capelli medi più cool del momento.

Baby fringe



L'accoppiata vincente è, ovviamente, con la frangia. Questa stagione si porta corta, provatela in versione frastagliata per un look con un tocco punk.



Glam



Il caschetto con lo styling più affascinante? Punta tutto sul volume alle radici e i capelli portati all'indietro, per un mosso naturale come quando la chioma è mossa dal vento.



Polished



Il chin-length bob in versione super raffinata. Per un look sofisticato basta una piega liscia ma naturale, con qualche ciocca in libertà e i capelli portati di lato in maniera effortless.



Wavy



Questo taglio di capelli non è off-limits neppure per i capelli mossi, anche in versione undone.



Minimal



Un look iper-contemporaneo, con partitura laterale e radici leggermente wet su cui è stata applicata un po' di cera lucidante.



Bouncy



Un effetto voluminoso sulla nuca dal sapore rétro, ma reso più attuale dal taglio a caschetto con punte pari e finish texturizzato.



Volume up



Il carré gonfio e voluminoso in stile anni '80, da portare con una partitura laterale.



Credits Ph.: Mondadori Photo