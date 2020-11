Scalati e mossi: i tagli capelli medi autunno/inverno 2020-21 sono decisamente cool. Ecco le idee da copiare (con il consiglio del vostro hair stylist)

I tagli capelli medi autunno/inverno 2020-21 è l'assoluto protagonista di queste ultime stagioni. Un hair cut che ha un vantaggio sugli altri perché è quello più semplice da personalizzare. «La versione liscio naturale - dice Salvo Filetti di Compagnia della Bellezza - interpreta alla perfezione la contemporaneità di questo taglio esaltandone le note cromatiche anche se il medio trova la sua massima espressione nelle fashion waves». Onde, sì, ma sempre scolpite da pennellate di colore che catturano l'attenzione. Abbiamo selezionato per voi alcune idee proposte dai Saloni alle quali lasciarvi ispirare per il vostro prossimo hair style!

Tagli capelli medi autunno/inverno 2020: gli hair cut per capelli biondi

Tagli multisfaccettati accompagnati da ciuffi che circondano il viso e valorizzati da schiariture anche ton sur ton: sono queste le caratteristiche dei tagli medi per capelli biondi. A predominare su tutti è il lob-shag, un medio con una scalatura vivace dai contorni fou che accompagnano il volto con dolcezza e leggerezza. (Credit ph: Compagnia della Bellezza).

Ecco un altro esempio di taglio biondo liscio dai contorni elegantissimi con un ciuffo lungo che avvolge dolcemente il viso. Il trick per renderlo unico è giocare su ciocche di colore più chiare rispetto alle radici biondo scuro. (Credit ph: Framesi)

Non solo variazioni sul biondo. Il rosa sulle punte, per esempio, è il nuovo trend dell'autunno 2020 che ci ha subito conquistato. (Credit ph: Mitù)

Frangia liscia e lunghezze mosse: lavorare sui contrasti e sui colpi di luce che enfatizzano i lineamenti del volto è la soluzione ideale per un hair contouring ad arte. (Credit ph: Framesi)

I tagli capelli medi biondi giocano tantissimo sulle ispirazioni vintage che strizzano l'occhio ai tagli degli anni Venti, Quaranta e Sessanta. Ed ecco che un look bombato e dai contorni wavy svela il suo carattere più femminile proprio con hair cut medio. Consigliato su capelli lisci. (Credit ph: Wella)

I tagli per capelli rossi

Anche per i tagli su capelli rossi i look proposti dai saloni premiano frangia e lunghezze mosse per un finish scalato facile da gestire. Le schiariture rosso rame non si discostano molto dalla tonalità rosso scura di base per esaltare i lineamenti nel modo più naturale possibile. (Credit ph: Evos)

Un look senza tempo dal mood rock-chic. I tagli sono pieni e scalati per lasciare spazio alla versatilità, mentre gli effetti colore creano sfumature soft tra i capelli per look naturali a tutta luce. (Credit ph: Evos)

I tagli per capelli con base castana

Hair cut e schiariture con un tocco di classe (ma senza strafare). Ecco un taglio capelli medi con base castana che incanta al primo sguardo. Raffinato e caldo, ambrato e romantico alla luce, bruno e misterioso in penombra, questo look proposto dai colorist di Aveda rende omaggio alla varietà di tè più scura e ossidata (il black tea), ma non per questo priva di molteplici sfumature. Il consiglio? Abbinate questo colore a un taglio medio leggermente mosso sulle lunghezze per mettere in risalto i giochi di luce con uno stile very chic. (Credit ph: Aveda)

La base è castana chiara ma tutto l'hair cut gioca su sfumature di biondo scuro e biondo chiaro che si mescolano per dare ancora più volume alla frangia. (Credit ph: Cotril)

Adatto per i capelli sottili e medi, oltre a regalare una brillantezza iper cosmetica, questo taglio dà, per effetto ottico, immediati corpo e struttura alle ciocche. Per lo styling, basta applicare sui capelli ben tamponati una noce di mousse e poi asciugare le lunghezze con l'aiuto di una spazzola medio-grossa per creare l'effetto arrotondato. (Credit ph: Evos)

Credit ph: Compagnia della Bellezza, Aveda