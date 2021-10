Tutte le tendenze tagli capelli frangia autunno inverno 2021 2022 per capelli medi, corti e lunghi. Le migliori proposte dei Saloni più celebri

Volete cambiare look? Date uno sguardo ai tagli capelli frangia autunno inverno 2021 2022. Una selezione delle migliori tendenze su cui puntare per hairlook glam.

Anche quest'anno la frangia si riconferma protagonista delle acconciature di stagione. Il suo stile? Più eclettico che mai! Gli hairstilyst più celebri - come Jean Louis David, Wella, Z.One Concept, Framesi e molti altri, solo per citarne alcuni - ce la propongono in versione riccia e ariosa, oppure piena e dritta, quasi geometrica, senza dimenticare le frange a tendina e le frange lunghe che si trasformano in ciuffo a seconda dello styling.

Un dettaglio cool che ci fa impazzire? L'uso del colore! Tra le tendenze tagli capelli frangia Autunno Inverno 2021 2022 troviamo infatti accenni di colore a contrasto proprio sulle frange, un guizzo che dona carattere al taglio, per uno stile personale al 100%.

Tagli capelli frangia Autunno Inverno 2021 2022: gli stili da copiare

Date una svolta al vostro look con i tagli capelli frangia Autunno Inverno 2021 2022 più belli tra quelli proposti dai Saloni.

Lunga, corta o a tendina? Oppure riccia o colorata? La frangia giusta per la vostra chioma vi attende: sfogliate le gallery che seguono, suddivise tra tagli capelli medi, tagli capelli corti e tagli capelli lunghi.

Tagli di capelli medi con la frangia

Oltre al bob con la frangia, che è un grande classico, quest'anno spiccano long bob con frangia a tendina, come quello di Compagnia della Bellezza e frange piene con flash di colore, viste nelle proposte Jean Louis David, Indola e Cotril.

Sfogliate la gallery per trovare lo stile che fa per voi.

Tagli capelli medi con frangia A/I 2021 2022 Compagnia della Bellezza

Evos Parrucchieri

Wella

Z.One Concept

Jean Louis David

Indola

Schwarzkopf Professional

Cotril

Compagnia della Bellezza

Tagli di capelli corti con la frangia

Tra le tendenze tagli capelli autunno inverno 2021 2022 spiccano senza dubbio i tagli corti. Qui notiamo frange texturizzate - come nelle proposte Wella e Z.One Concept, ma anche frange ricce, come quelle presentate nei lookbook Jean Louis David ed Evos Parrucchieri.

Per un tocco glam, ecco le già citate frange bicolore, parte della dirompente tendenza skunk hair, i capelli bicolore. Questo stile è stato adottato da Cotril, Z.One Concept, Wella e Schwarzkopf Professional.

Sfogliate la gallery per vedere i look più belli!

Tagli capelli corti con frangia A/I 2021 2022 Jean Louis David

Cotril

Z.One Concept

Wella

Franck Provost

Schwarzkopf Professional

Z.One Concept

Evos Parrucchieri

Wella

Compagnia della Bellezza

Tagli di capelli lunghi con la frangia

I capelli lunghi non passano mai di moda e con la frangia rendono al massimo. Tra le proposte di stagione vincono senza dubbio le frange lunghe e sfilate - come quelle firmate Compagnia della Bellezza e Wella - accostate a frange piene dal taglio dritto, viste negli hairlook Schwarzkopf Professional e Framesi. Da citare assolutamente anche la frangia riccia, must indiscusso del momento.

Nella gallery che segue potrete trovare lo stile giusto per la vostra frangia su capelli lunghi!

Tagli capelli lunghi con frangia A/I 2021 2022 Framesi

Z.One Concept

Wella

Compagnia della Bellezza

Compagnia della Bellezza

Schwarzkopf Professional

Compagnia della Bellezza

Credits Ph.: Framesi, Compagnia della Bellezza & Z.One Concept