Come portare la frangia su un taglio bob medio: scopritelo in questo articolo!

Il taglio medio bob è in assoluto il più gettonato per questo autunno inverno 2021 2022. Ed è rigorosamente con la frangia, per un binomio super cool in grado di adattarsi a ogni forma di viso. Amate il bob e volete scoprire come portare la frangia? Questo è l'articolo che fa per voi. Con i nostri consigli saprete trovare il look giusto tra le acconciature più belle del momento come quella della protagonista di “Squid Game” che ha lanciato l'hair look definitivo (da copiare con i consigli degli esperti).

Il bob scalato con frangia

Il caschetto scalato e spettinato ad arte di HoYeon Jung, la protagonista della famosa serie “Squid Game”, si candida a diventare il caschetto scalato più amato di sempre. La frangia è a tendina e mossa con ciocche sfilate che incorniciano il viso.

Consigliato a chi vuole sfinare il volto o ama il wavy look.

Taglio medio bob riccio: come portare la frangia

Per questo autunno inverno 2021 2022 la frangia abbinata al bob riccio si appoggia generalmente all'altezza delle sopracciglia, ed è mossa (star di riferimento: Greta Ferro). «Sul riccio nel capello medio torna la frangia come elemento centrale del look – dice Alex Cappelletti, Salon Director di TONI&GUY Bologna -. Ovviamente riccia e mai stirata quindi con una scalatura importante». Il trick è valorizzarla con giochi di sfumature «partendo dal taglio per i capelli ricci, fatto di pennellate simmetriche – afferma Salvo Filetti di Compagnia della Bellezza -. Queste pennellate sono intervallate da alcuni tocchi asimmetrici: lo scopo è infatti quello di enfatizzare la bellezza di ogni riccio e la loro elasticità, mantenendo sempre uno stile libero, quasi imperfetto».

Il consiglio in più: sui capelli ricci la frangia si "spettina" con le mani per un effetto finale più "wild".

Shag cut e frangia: come indossarla

Uno dei tagli medi bob da valutare assolutamente è lo shag cut. Caratterizzato da contorni sfilati e leggeri con scalature più definite sulla parte alta della testa (per permettere di gestire volume e movimento), si abbina a una deliziosa frangia a tendina. Consigliato se avete qualche dubbio sul finish finale: questo look, infatti, può adattarsi a qualsiasi forma di viso.

French Shag: il taglio medio bob con frangia da provare

«È il taglio medio, chic, leggero, sfilato ma non troppo, dall’immediato fascino parisienne, “addolcente” e allo stesso tempo energetico: ha una frangetta rigorosamente aperta, che regala un effetto dinamico e versatile»: descrive così Salvo Filetti il French Shag, taglio protagonista della collezione autunno/inverno 2021 2022 di Compagnia della Bellezza. Ai lati della frangia ci sono due ciocche evidenziatrici, quasi grafiche, tagliate all’altezza mento e scollegate dal resto. La lunghezza media alle spalle ha dei perimetri leggeri e irregolari, sfumati ad arte. Consigliato se cercate un haircut con frangia che regala dinamismo e freschezza. Ps: potete anche modificare, di volta in volta, il finish: liscio, mosso o riccio.

Blunt bob e frangia

In contrapposizione con le altre tendenze che vogliono un taglio medio bob più mosso e leggero, ecco il blunt bob, «un taglio molto grafico e scolpito con linee nette e precise, spesso accompagnato da una frangia altrettanto compatta e pulita - racconta Alex Cappelletti -. Ottimo sui capelli sottili e poco corposi, e sui visi che necessitano di linee forti a compensare lineamenti armoniosi e proporzionati, è sempre super elegante e di forte personalità».

Taglio medio bob con frangia leggera

Ed ecco invece un taglio medio bob, firmato Indola, che gioca molto con il colore. Il biondo con delle leggere nuance rosè che incorniciano il viso valorizza al meglio questo haircut audace di media lunghezza, con una frangia leggera e i lati leggermente spuntati - per dare l'impressione di capelli corti lasciati crescere. Il consiglio: acconciatelo con una texture leggera in modo che si possa spettinare e levigare con le dita.

Taglio medio bob con frangia grafica

Nel campionato delle frange bold e dei look asimmetrici, un posto in prima fila va riservato a questo bob con frangia grafica (Schwarzkopf) che rimanda a uno stile classico, nostalgico, un po' spinto all'estremo, complice la lunghezza corta della frangia stessa. Il taglio permette di spaziare con il colore come, in questo caso, il bordeaux lavorato con diverse tonalità da grigio. Super cool!

Credit ph: Toni&Guy, Schwarzkopf, Compagnia della Bellezza, Evos, Indola, Jean Louis David