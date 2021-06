Provate i capelli bicolore 2021: gli skunk hair si ispirano a Cruella ed elevano il look per un effetto cool che rompe gli schemi

I capelli bicolore 2021 sono una delle tendenze hair più interessanti del momento. A riportare in auge questa tinta fuori dagli schemi sicuramente Cruella, protagonista di un nuovo film targato Disney e di una collezione make up Mac Cosmetics.

Gli skunk hair sono decisamente edgy e rompono ogni schema: dalla chioma perfettamente divisa a metà e tinta in due nuance a forte contrasto - come bianco e nero - agli hairlook con dettagli glam, le possibilità sono infinite.

Trovate lo stile che fa per voi continuando a leggere questo articolo: è il momento di provare la tinta bicolore, una delle proposte migliori tra le tendenze colore capelli primavera estate 2021.

Capelli bicolore biondi e neri

Un caschetto lungo bicolore in biondo e nero, un'acconciatura Jean Paul Mynè super cool, assolutamente da copiare.

Capelli neri & bianchi

Le ciocche bionde davanti 2021 sono un must. La base è nera, mentre le schiariture frontali incorniciano il viso.

Tinta bicolore sotto

Chioma scura illuminata da un colore verde acqua celato nella parte inferiore della capigliatura.

Capelli bicolore corti

Un mullet di tendenza con tinta bionda a contrasto. I tagli capelli corti 2021 puntano tutto sullo stile personale.

Caschetto bicolore

Il bob bicolore in castano scuro e verde acido. La tinta interessa anche la parte frontale, quella della frangia. Questa acconciatura è firmata Toni & Guy.

Capelli bicolore biondo castano

Un caschetto ultra chic, con schiariture bionde a incorniciare il viso.

Cruella style

Cruella De Vil è uno dei personaggi del momento. Il suo look deciso si può tradurre anche in maniera più portabile, con accenti di biondo - o silver, come in questo caso - a illuminare la chioma.

Capelli bicolore rossi e neri

Tinta bicolore rosso e nero per il taglio shullet, scalato, corto sopra e lungo sotto.

Capelli bicolore uomo

Le tinte e i tagli di capelli non hanno sesso: ogni hairlook può essere portato da chi lo desidera. Se però volete vedere un esempio di tinta bicolor maschile, eccolo: extra glam.

Capelli bicolore frangia

Una tinta ultra colorata - i capelli arcobaleno sono tra i must del momento - che divide la chioma a metà e interessa in maniera decisa anche la frangia.

Capelli bicolore castani sopra e biondi sotto

Gli skunk hair più classici, che uniscono castano e biondo per un mood d'impatto, che ci fa impazzire.

Credits Ph.: Jean Paul Mynè - Toni & Guy