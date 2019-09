L'hairlook più cool di stagione? E' il long bob - il caschetto lungo - parola di J.Lo

Jennifer Lopez è regina in fatto di tendenze. Eccola infatti sfoggiare un caschetto lungo da manuale, il must capelli per l'autunno inverno 2019 2020.

Il long bob è il taglio medio più cool di stagione, chic sia in versione liscia che mossa per un look ricco di carattere.

Continuate a leggere per trovare il caschetto lungo che fa per voi a partire da quello biondo e luminoso di J.Lo.

Sfumato

Caschetto lungo e liscio dal colore sfumato ultra luminoso su base castano scuro che vira al mogano

Middle

Riga in mezzo per il caschetto lungo e castano, semplice ma sempre glam.

Wavy

Long bob mosso dal look a onde, perfette per enfatizzare gli highlights color biondo cenere.

Simple

Semplice ma tremendamente chic, il taglio medio ha una scriminatura centrale che mette in evidenza le radici leggermente scure.

Glam

Super glam questa variante più lunga davanti su tinta nera e glossata.

Chopped

Il caschetto lungo e voluminoso alla base mostra lunghezze pari, tagliate di netto.

Honey

Long bob color miele dalla messa in piega mossa per un effetto sofisticato.

Platinum

Taglio medio e mosso dalla tinta sfumata color biondo platino, perfetta per incorniciare il viso.

Inclinato

Il taglio medio a caschetto risulta "inclinato", più corto e bombato sul retro, più lungo e sleek nella parte frontale.

