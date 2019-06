Naturali, biologici e privi di ingredienti chimici: ecco i migliori brand green da scegliere

Il green conquista il mondo dell'hair care.

L'abbiamo visto anche all'ultima edizione del Cosmoprof: per la cura dei capelli vincono formule, anche innovative, a base di ingredienti naturali come oli ed estratti, scelti per le loro proprietà funzionali e capaci di proteggere il cuoio capelluto da fenomeni di sensibilizzazione e reazioni allergiche.

Ideali per le chiome stressate da trattamenti chimici e performanti al pari delle proposte più classiche, gli shampoo, i conditioner e le lozioni green non possono mancare nel vostro beauty case.

Ecco i 10 migliori prodotti bio ed ecofriendly testati per voi.

Per dare un tocco di colore ai capelli: delicato ed efficace, è promosso dalle francesi (e da noi).

Nutre la capigliatura, ripara i danni e restituisce splendore. Il merito è del mix di ingredienti naturali: estratto di avena, estratto da olio di moringa, olio di semi di lino e miglio.

Se i vostri capelli sono danneggiati, ma non volete rinunciare a una piega con lo styler, è il prodotto migliore da usare.

Trattamento intenso per regalare ai capelli tutta la forza nutriente e rivitalizzante della Curcuma e l’azione tonificante dell’Amla indiana. Ottimo per contrastare l'effetto crespo.

Se avete bisogno di un booster di luminosità per i capelli, con questo prodotto andate sul sicuro. La formula contiene malva biologica ed estratto di perla che restituiscono la naturale elasticità alla chioma.

Privo di solfati e siliconi, è composto da una ricetta che contiene oltre il 20% di erbe ayurvediche appena raccolte, combinate con efficaci ingredienti come le proteine del grano e della mandorla e lo squalano vegetale.

Trattamento rigenerante intensivo, contiene proteine, vitamina F, aloe vera, olio di jojoba ed estratti di germe di grano.



L'olio extravergine di oliva “Toscano IGP” bio, unito agli estratti di edera, ortica, ippocastano, salvia e timo, conferisce a questa maschera proprietà ristrutturanti e disciplinanti. Da provare.

Primo prodotto Weleda, nato nel lontano 1921, è un valido aiuto per ridurre la caduta dei capelli e rinvigorirli partendo dalla radice.

Ricco di vitamina C, promuove la crescita di capelli sani ed è anche consigliato contro la forfora.

Credit ph: Pexels.com

Artwork: Elisa Costa