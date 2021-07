La nuova frontiera del balayage? I capelli root melt, per un effetto sfumato e naturale da non perdere. Super glam e di facile manutenzione!

Capelli root melt: una delle tendenze hair da non perdere. Una tecnica di colorazione che porta il classico - e amatissimo - balayage a un nuovo livello.

Che cosa si intende per capelli root melt? Si tratta di una particolare tinta che prevede di creare una sfumatura ad arte tra le radici e le lunghezze schiarite con il balayage.

Questo fa sì che il colore risulti estremamente sfumato e naturale, per un look di facile manutenzione, perché in questo modo non si creano stacchi e la ricrescita appare poco evidente anche dopo settimane. Volete degli esempi per copiare il look? Continuate a leggere!

Capelli root melt caramello

Un bel castano caramello dalle sfumature bionde, perfettamente naturali.

Coconut candy hair

I coconut candy hair sono una delle shade di punta per l'estate 2021. In questo hairlook notiamo radici castano scuro freddo e lunghezze biondo chiarissimo.

Balayage rosso

Un effetto decisamente glam con chioma castano caldo che sfuma in rosso mogano e arancione.

Multitono biondo

Un bel balayage biondo che unisce diverse tonalità di colore per un effetto tridimensionale e chic.

Capelli root melt glam

Una proposta a tutto glam con chioma castana mixata sulle lunghezze all'argento.

Modern highlights

I colpi di sole continuano a essere una valida alternativa per donare luce e vigore all'hairlook. In questo caso la base è piuttosto scura e pronunciata, ma splendidamente blended.

Balayage biondo caldo

Lievi sfumature bionde lambiscono le radici e culminano sulle lunghezze per un effetto caldo e ricercato.

Balayage bob

Il balayage root melt rende benissimo anche sul taglio medio a caschetto mosso.

Capelli root met lisci

L'effetto root melt rende benissimo anche sulle chiome lisce. Con questo styling possiamo osservare molto bene il mix di nuance.

Soft balayage

Effetto leggerissimo per un mood naturale. Castano chiaro e castano scuro vengono mixati al meglio.

Photo by Atikh Bana & Valeriia Kogan on Unsplash