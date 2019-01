Come schiarire i vostri capelli in maniera armoniosa e naturale? Con il balayage, adatto a tutti i colori di capelli

Cos'è il balayage?



Il balayage è una tecnica di colorazione con cui è possibile schiarire il proprio colore naturale di capelli creando degli effetti di luce ad hoc, per valorizzare il taglio, l'acconciatura e i lineamenti del viso.



Perché sceglierlo?



Il vantaggio del balayage? Illumina la chioma senza creare un contrasto troppo artificiale, grazie alle schiariture tono su tono molto sottili. Il colore diventa così multisfaccettato, con un effetto tridimensionale, perfetto per dare corpo e volume ai capelli fini.

A chi è adatto?



Il balayage è adatto proprio a tutte, sia che abbiate i capelli biondi che rossi o castani. Tutto sta nel scegliere la tonalità giusta, in modo che si armonizzi al meglio con il nostro colore di base.

Per un risultato a prova di errori, rivolgetevi sempre a un hairstylist esperto, per farvi consigliare al meglio sul colore più indicato per voi.

Balayage castano caramello: per illuminare i capelli castani



Per portare dinamicità su una chioma castana optate per un balayage color caramello, perfetto per rendere i lineamenti più dolci e scolpire l'hairlook con giochi di luce caldi senza creare un eccessivo stacco con il colore di base.



Prendete ispirazione da Ariana Grande, con gli highlights caramello sottilissimi distribuiti lungo tutta la chioma, soprattutto se avete i capelli lunghi e lisci.

Lucy Hale ha invece optato per un effetto ombré, giocando con le schiariture soltanto da metà capigliatura in giù, così come Olivia Wilde che ha scelto però una tonalità di caramello più chiaro. In questo caso, il balayage è valorizzato da una piega mossa, da realizzare su capelli medio-lunghi.



Balayage biondo miele: per dare tridimensionalità ai capelli biondi

I capelli biondi spesso sono più fini e con poco volume. Per dare più texture e corposità alla chioma, giocate con dei colpi di luce color biondo miele, per dare luminosità al volto e valorizzare il taglio di capelli.



Se avete i capelli lunghi ispiratevi alle onde voluminose di Blake Lively, con un balayage realizzato ad arte per accentuarne il movimento. Lo stesso effetto è quello scelto da Gigi Hadid per rendere più radiosa la sua base biondo cenere.

Il balayage è la soluzione perfetta anche nel caso dei capelli medio-corti, come nel caso di Rosie Huntingon-Whiteley che ha optato per un messy bob scalato.

Balayage rosso rame: per scaldare i capelli scuri



Si può realizzare una schiaritura naturale anche con un balayage sui capelli scuri, in questo caso optate per un colore caldo come il rame per rendere la tinta più luminosa e ricca di riflessi interessanti.



Tra le star che hanno optato per un balayage dai toni ramati troviamo Rihanna, con cui ha schiarito i suoi capelli color caffè in maniera naturalissima. Julia Roberts ha messo ancora più in risalto il suo castano ramato con un balayage sottilissimo tono su tono, mentre Kate Mara ha illuminato il suo castano medio con giochi di luce calda dai riflessi infuocati.

Balayage biondo, rosso e castano: i look delle star a cui ispirarsi

Siete in cerca di ispirazione per trovare il colore di balayage che più fa per voi? Sfogliate la gallery per trovare altre idee da copiare.



Balayage biondo, rosso e castano: i look da copiare Le sfumature biondo miele incorniciano il volto di Eva Longoria.

Drew Barrymore valorizza l'hair look con delle schiariture strawberry gold.

Il balayage è il signature hair look di Ariana Grande.



Chi l'ha detto che il balayage non è indicato per i capelli corti? Guardate il look stravagante di Halle Berry.

Molto naturale la decolorazione scelta da Olivia Wilde che resta sulle sfumature calde del marrone chiaro.

Le schiariture rosse ai lati valorizzano il taglio di Lily Aldridge.



Elizabeth Olsen preferisce delle sfumature bionde che diventano più intense sulle punte. Scegliete questo colore, se avete i capelli chiari.

Bianca Brandolini D'Adda mette in primo piano i capelli con delle pennellate color biondo scuro alternate a una colorazione più chiara.

Anche Lea Michele preferisce un taglio lungo e mosso per il balayage.



L'attrice Meghan Rienks sceglie una schiaritura che parte leggera e poi diventa più intensa sulle punte. Un balayage promosso a pieni voti.

La modella Alicia Rountree riscalda la chioma con delle pennellate biondo miele.

La make up guru Toria Serviss opta per una schiaritura progressiva. Le chiome wavy o con boccoli sono perfette con il balayage.



Se i capelli sono castani, il balayage più cool vuole lunghezze in una tonalità rosso rame per un risultato molto naturale.

Il vantaggio del balayage? È una tecnica estremamente personalizzabile.

Gina Rodriguez sceglie una schiaritura più marcata per la sua lunghissima chioma.



La IT girl Negin Mirsalehi sfoggia una chioma impreziosita da un balayage sui toni caldi del cioccolato.



Credits ph: Instagram @negin_mirsalehi

Chioma castana con frangia lunga a tendina e un lieve effetto balayage sulle lunghezze.

/ 17 Tutte le foto ADVERTISEMENT share









fullscreen ...

Credits Ph.: Getty Images, Mondadori Photo, Unsplash - Artwork by Elisa Costa