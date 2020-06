Se avete i capelli castani e volete dare una svolta al look, non vi resta che provare le sfumature più cool del momento con i consigli degli esperti!

Se amate i capelli castani, questo è davvero il vostro momento. Gli esperti lo votano, all'unanimità, come il colore più cool del momento e non solo. Anche la palette del prossimo autunno vedrà un trionfo di nuance castane. «Saranno più organiche, tenui ed eleganti – dice Emanuele Temperini, Salon Manager e Technical Director di TONI&GUY Roma – per collezioni che, riprendendo quello che succede nel mondo della moda, premieranno contrasti mai troppo eccessivi con fondi classici come castano scuro o rame e con sfumature tenui a complemento». Curiose di saperne di più? Per sapere come scegliere il colore giusto (e come farlo), continuate a leggere il nostro articolo!

Capelli color castano, sì, ma quale?

Scuro, se non scurissimo. Sarà questa la nuance più gettonata, secondo gli hair stylist. «Cioccolato scuro e fondente con delicate sfumature sui toni del caramello, mou e caffè – dice l'hair designer Cosimo Mazzeo – sono i trend must try per chi ha occhi scuri, una base castana naturale e una carnagione mediterranea». «Il colore della pelle è un punto di riferimento importante nella scelta della tonalità - dice l'hair stylist Lorenzo Marchelle di Alfaparf Milano –. In generale, l’incarnato e lo stile di vita sono da valutare sempre perché con il colore giusto possiamo rendere il viso più armonico e nascondere eventuali piccoli difetti».

Capelli castani: tutte le sfumature di tendenza

Non solo cioccolato. Il castano permette davvero di lavorare con la fantasia per un hair color super personalizzato. «Tra le nuove nuance da provare – dice Mazzeo – ci sarà per esempio il castano liquirizia, capace di esaltare i visi più chiari, leggermente tendente al nero, per la gioia delle amanti del dark». «L'hair look sarà caratterizzato da riflessi lucidi ed effetti illuminanti che vanno dal blu scuro al viola mirtillo, realizzabili attraverso tecniche come il color design, studiato sempre in base alla forma del viso, al colore della carnagione e al look di chi lo sfoggia». L'obiettivo è creare leggerezza e movimento, delicato e armonico allo stesso tempo, evitando contrasti netti.

Le tecniche di colorazione

Tra i metodi di colorazione che non perdono il tocco glamour ci sono sempre il balayage e il contouring che evolvono, perfezionandosi. «Nei nostri saloni – racconta Temperini – promuoviamo una tecnica, Lift Me up, che combina colpi di sole e balayage per una massima illuminazione su tutto il perimetro della forma e un effetto sunkissed sui capelli. Un ottimo compromesso per avere molta luce ma anche per evitare effetti di riscrescita evidenti». Chi ama osare, però, «può sempre giocare la carta del color block, seguendo l'esempio di Billie Eilish e Dua Lipa, separando la parte superiore e inferiore oppure quella frontale e posteriore».

Capelli castani: come mantenere il colore

«Per conservare a lungo il colore - afferma Lorenzo Marchelle - sono necessari prodotti professionali, da usare a casa, come shampoo e maschera ». «La maschera è fondamentale per i capelli rosso rame e cioccolato o se avete usato colorazioni crazy». Se, invece, avete optato per un colore cioccolato fondente, «è bene utilizzare lo shampoo anti-giallo. Indicato generalmente alle donne con capelli biondi o grigi – suggerisce Mazzeo – ha un pigmento violetto che va a contrastare i riflessi caldi».

Come fare la tinta a casa

Volete provare a fare la tinta a casa? Marchelle consiglia di usare i kit professionali e fare un piccolo ritocco per camuffare i capelli bianchi e poi affidarsi al proprio parrucchiere di fiducia per la colorazione completa. Per un lavoro e un risultato preciso, Emanuele Temperini suggerisce di «scegliere sempre un colore simile a quello di partenza e applicarlo solo in radice, dividendo il capello in sezioni e appoggiando il colore senza trascinarlo». «Lasciatelo in posa per 2/3 del tempo indicato sul foglio illustrativo e, per il resto del tempo, applicatelo anche su lunghezze e punte dopo averle inumidite con dell’acqua. Aiutatevi con una spruzzino che andrà a bilanciare la porosità dei capelli sulle lunghezze e renderà il colore meno aggressivo».

Capelli castani delle star: i look più belli

Dal cinnamon hot chocolate fino al castano più chiaro, le star amano le sfumature “golose”. Ecco alcuni degli hair color più belli a cui potete ispirarvi per il vostro look!

Capelli castani: i look più belli delle star

Dakota Johnson - Credit ph: GettyImages

Angelina Jolie - Credit ph: GettyImages

Sandra Bullock - Credit ph: GettyImages

Alexa Chung - Credit ph: GettyImages

Kate Middleton - Credit ph: GettyImages

Alessandra Ambrosio - Credit ph: GettyImages

Barbara Palvin - Credit ph: GettyImages

Megan Markle - Credit ph: GettyImages

Infine, se cercate altre ispirazioni, ecco alcuni degli hair style più cool proposti dai migliori saloni: un'ampia carrellata di look in grado di accontentare tutte le esigenze!

Capelli castani: le tendenze e le sfumature del momento Credit ph: Compagnia della Bellezza

Credit ph: Compagnia della Bellezza

Credit ph: Cotril

Credit ph: Jean Louis David

Credit ph: Provost

Credit ph: Schwarzkopf

Credit ph: Wella

Credit ph: Wella

Credit ph: Wella

Credit ph: Wella

Credit ph: Jean Louis David

Credit ph: GettyImages, Wella, Jean Louis David