Billie Eilish è l'icona pop del momento: con la sua musica e il suo stile neo goth incanta milioni di fan di tutte le età. Scoprite i suoi beauty look più belli

17 anni, un album - When we all fall asleep, where do we go? - in vetta alle classifiche di tutto il mondo e uno stile "spiazzante" e totalmente innovativo che ha spinto Calvin Klein a sceglierla come nuovissima testimonial della campagna #MyCalvins.

Ecco l'identikit di Billie Eilish, nuovo fenomeno pop e fashion del momento. Classe 2001, con la sua musica atmosferica e priva di etichette ha conquistato i fan di tutto il mondo, meritandosi un posto in prima fila tra gli headliners del Coachella Festival 2019.

Il suo stile incanta quasi 22 milioni di followers su Instagram, grazie al mix innovativo e sconcertate di estetica streetwear, sport luxe, grunge anni 90' e gotica.

Il suo beauty look? Assolutamente naturale, con sopracciglia foltissime, una passata di mascara incurvante e un pizzico di blush rosato sulle gote. A volte, Billie ama sperimentare look più femminili, o variazioni del tema boy beat - ma sempre senza rinunciare a valorizzare la sua giovanissima bellezza autentica e raw.



Continuate a leggere l'articolo e lasciatevi ispirare dai migliori beauty look di Billie Eilish selezionati per voi da Grazia.it



Ocean Eyes

La cantate americana è amante dei look grunge e androgini che mixano elementi vistosi a makeup e capelli estremanete naturali. L'outfit total white mette in evidenza il colore dei suoi occhi, incorniciato da sopracciglia spesse e wild.

Moderno Samurai

Outfit visionario per la giovanissima cantante, che sceglie un'uniforme LV che lascia scoperto solo l'ovale del viso. Un tocco di mascara e di blush rosato sulle guance completa il look.

Japan Vibes

Il mondo dei fumetti nipponici è una delle maggiori influenze per i look di Billie. Gli iconici capelli dal color azzurro pastello faded spuntano dall'outfit total white. Le sopracciglia sono piene e definite, e guance e labbra riscaldate da un tocco di tinta rosa.

Sultry

Ecco un trucco più complesso e sicuramente d'effetto: Billie Eilish sceglie la tendenza glossy su palpebre e labbra. Il makeup giocato sui toni caldi del terracotta riscalda alla perfezione la sua carnagione molto chiara.

Natural Beauty

La giovanissima cantante sa bene come valorizzare la sua bellezza naturale. Il suo look makeup-no makeup punta su sopracciglia extra folte, gloss trasparente su occhi e labbra e una pioggia di mascara incurvante. L'iconico broncio completa il look.

Space Buns

Moderna fata turchina: capelli color dell'oceano raccolti in un messy bun, make up assolutamente minimal, ma al contempo fresco e mai trasandato e sorriso mozzafiato.

Glitter Freckles

Look fresco, moderno e sicuramente d'effetto per la cantante americana, che unisce un makeup luminoso e naturalissimo a una pioggia di glitter dorati su palpebre e guance.

Grey Baby

Quando non sono azzurri, i capelli di Billie Eilish si rivestono delle sfumature super cool del grigio pastello. Qui sono raccolti in una coda alta super messy e abbinati a un makeup molto minimal effetto boy beat.

Credits Ph: Getty Images



Credits Ph: Instagram @billieieilish