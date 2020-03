Tutto sulla tinta fai da te. Prodotti e consigli per capelli tinti a casa come dal parrucchiere

Volete fare la tinta a casa ma non sapete da che parte cominciare? Ecco alcuni consigli e trucchetti pensati per facilitarvi l'operazione e garantire un buon risultato che duri nel tempo.

Prima di inziare orientatevi sul tipo di effetto che desiderate: tinta permanente o tinta semi permanente?

Considerate inoltre la vostra tipolgia di capelli: se sono già tinti agite con cautela e tenente presente che scurire i capelli con tinte fai da te è fattibile, schiarirli invece è molto complicato e sarebbe meglio aspettare di affidarsi a un parrucchiere professionista.

Niente paura però: le nuove formule delle tinte da fare a casa sono piuttosto semplici da applicare, offrendovi la possibilità di giocare con il vostro colore di capelli minimizzando il rischio di errore.

Cose cui fare attenzione

Quando scegliete la tinta non sottovalutate il rischio di allergie: applicate in una parte nascosta della cute una piccola percentuale di tinta e attendete. Se non insorgono allergie potete procedere con la tinta capelli, in caso contrario abbandonate l'idea.

Ricordate inoltre di proteggere la pelle della fronte, delle orecchie e del collo con un prodotto cremoso - meglio se a base di paraffina - in grado da creare una barriera tra capelli e viso, evitando in questo modo macchie cutanee.

Ad ogni modo, qualora il colore tingesse la pelle aiutatevi con un batuffolo di cotone imbibito di tonico - ottimi quelli "sgrassanti" per pelle grassa.

Molto importante anche rispettare scrupolosamente i tempi di posa indicati sulla confezione della tinta casalinga: esagerare non migliora la resa del colore, ma rischia semplicemente di appesantire e danneggiare la chioma.

Le tinte da fare in casa

Come già accennato, esistono tinte permanenti, semi permanenti e trattamenti colorati che regalano riflessi.

Le più recenti tecnologie offrono ottimi risultati anche senza l'utilizzo di ammoniaca nella formula - un ingrediente utile ad "alzare" le squame del capello facendo penetrare più a fondo il colore per un effetto più intenso e duraturo nel tempo - e addirittura anche in tinte a base di ingredienti naturali - uniti comunque ad altri chimici.

Per questo motivo oggi fare la tinta a casa è una buona alternativa anche per chi ha una cute sensibile o capelli sottili e stressati.

Nella gallery potete trovare alcune tinte capelli affidabili da fare a casa.

I prodotti must per un risultato impeccabile

Fare la tinta a casa non implica unicamente l'applicazione del prodotto sui capelli. Serve una cura e una preparazione scrupolosa.

Partite da uno scrub detossinante della cute in grado da liberarla da impurità e residui di altri prodotti per un risultato impeccabile e ricordate di nutrire adeguatamente i capelli sia prima che dopo la tintura con impacchi di olio e maschere specifiche.

Cura scrupolosa dei capelli post tinta

Avete fatto la tinta e amate il risultato ottenuto? Fantastico! Ricordate però che i vostri capelli ora sono tinti e la loro struttura è - molto o leggermente, a seconda del tipo di tinta e del tipo di capello - cambiata e necessita di maggiori cure, coccole e attenzioni.

Prendetevene cura con shampoo e maschere capelli specifici, senza sottovalutare l'azione di maschere e - ancora una volta - impacchi di olio e sieri rinforzanti e lucidanti per ottenere una chioma splendente.

Abbiate cura anche quando spazzolate i capelli tinti: scegliete una spazzola delicata - meglio se in setole naturali o con dentini di legno - e districate i capelli dolcemente per evitare di spezzarli.

Credits Ph.: Unsplash