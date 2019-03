Cercate un nuovo taglio per i vostri capelli biondi? Ecco 10 haircut ai quali ispirarvi

Il miglior modo per valorizzare i vostri capelli biondi? Scegliere il taglio o l'acconciatura più adatta al viso e al mood. Se volete lavorare sul volume, optate per un taglio scalato o wavy.

Se cercate un haircut d'effetto, sperimentate pure un finish glossy oppure giocate con il colore.

Scegliete il vostro nuovo hairlook blonde con la nostra selezione e i nostri beauty tips.





Frangia evergreen

Sul capello lungo o medio, la frangia è piena e lunga. Il look è minimal ma con un risultato sofisticato.

Get the gloss

Taglio dal mood anni Sessanta - Settanta, è ancora più cool grazie a un finish glossy, uno degli hair trend del momento.

Urban hairstyle

Raffinata nuance tono su tono: più calda alle radici, più fredda sulle punte. Look ideale per chi ha i capelli medio-lunghi.



Lunghezze mosse

Per chi non vuole rinunciare a un hair look wavy (che è ancora molto gettonato). Se avete intenzione di cambiare anche il colore, optate per un biondo miele.

Pure color

Il biondo è mescolato a una tinta pastello che definisce i contorni del taglio. Per chi ama le geometrie ma vuole un haircut non troppo aggressivo.

Powerful Blonde

Prezioso e freddo, il biondo platino sottolinea questo look raffinato, ideale per chi ha un caschetto corto e desidera un finish più "aggressivo".

Gradazioni di colore

Per chi ama i tagli scalati e vuole creare movimento e volume giocando con il colore: le punte sono più chiare, le radici quasi scure. Consigliato su un taglio corto e per chi ha i capelli sottili.

Creative blonde

Taglio versatile, con volumi asimmetrici, da portare in avanti e indietro: è un chiaro omaggio agli anni Novanta.



Ciuffo over

Gioco di contrasti - biondo cenere e biondo platino - creano un piacevole diversivo per questo taglio medio scalato con ciuffo che copre la fronte.

Schiariture effetto melange

Hairstyle dal tono vintage, è caratterizzato da una sommità piena e voluminosa e schiariture soft: l'obiettivo è creare un colore adattabile a tutti gli incarnati.

Artwork: Elisa Costa

Credit ph: La Biosthétique, Framesi, Davines, z.one concept, Wella