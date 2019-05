Colorati, minimal oppure eccentrici: gli accessori floreali possono diventare il pezzo forte dell'hairstyle. Ecco come

Vi piace giocare con gli accessori per capelli? Quelli floreali possono regalare un twist in più alla vostra chioma.

Tra fermagli preziosi, coroncine e cerchietti, l'ispirazione arriva dalle passerelle e dai festival estivi.

Se anche voi, come noi, avete voglia di provare un nuovo hairlook - originale, romantico e vintage allo stesso tempo - ecco alcune delle migliori proposte (da replicare) che abbiamo selezionato per voi.

Minimal look

All'insegna dell'understatement: una fascetta con piccoli fiori bianchi e rossi si nasconde tra i capelli regalando un tocco leggermente naif al finish.

Dettagli

Che fanno la differenza: dalla lunga chioma spunta un fermaglio prezioso con farfalle e microfiori.

Campo di fiori

Mimose, rose e piccoli fiori blu sbocciano sui capelli raccolti in modo da aderire perfettamente alla testa: artistico e colorato, è l'hairstyle per le grandi occasioni.

Corona di rose

In primo piano una corona in romantiche rose, indossata come una fascia.

Ispirazione romantica

Hair look più discreto, ideale per i festival in riva al mare: la fascia è indossata come un cerchietto arricchito con roselline.

Violet

Per chi desidera un risultato più catchy: il cerchietto è formato da rose sui toni del blu, viola e verde. Per rendere più giocoso il finish, optate per accessori luminosi ma senza pietre o decorazioni.

Tra i capelli

Il fermaglio, un fiore con mille strass, è abbinato agli orecchini.

Vintage look

Il fiore, una grande rosa bianca, arricchisce l'hair style dal mood anni Venti.

Country

Un'acconciatura ideale anche per un matrimonio in campagna in stile boho chic: scegliete un fiocco che riprende il tessuto dell'abito!

Credit ph: Mondadoriphoto, GettyImages, Pexels

Artwork: Elisa Costa