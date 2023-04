Chiara Ferragni sfoggia un nuovo taglio ancora più short: ecco perché il suo bob corto è promosso a pieni voti

Il long bob mosso visto al Festival di Sanremo 2023 non è stato altro che il primo passo verso una hair transformation che all'inizio ci ha colto impreparati, mentre ora ci trova super fan. E anche l'ultimo taglio - un bob corto liscio con riga centrale che sposa tutte le tendenze capelli 2023 - è promosso a pieni voti. Per quattro motivi che adesso vi raccontiamo (in fondo all'articolo, invece, trovate tantissimi altri look ai quali ispirarvi, se anche voi decidete di...darci un taglio!).

Il bob short di Chiara Ferragni e la forma del viso

L'ovale della celeb è perfetto per un caschetto corto che lascia la nuca scoperta e segue i perimetri del viso enfatizzandoli.

Il caschetto corto e il colore di capelli

Il classico biondo "signature" diventa più chiaro sulle punte e più scuro alle radici: un altro "trick" per creare volume e dare risalto al taglio.

Il nuovo taglio di Chiara Ferragni è elegantissimo

Nella versione super "straight" il bob corto non ha bisogno di altro per diventare il protagonista dei look pure nei contesti più glam.

Il caschetto corto è super versatile (e ci piace anche la versione mossa)

Versatile perché lasciato asciugare al naturale (quando i capelli sono naturalmente mossi) o lavorato con una piastra ad hoc (se i capelli sono lisci), dà vita a un hair style leggermente wavy che è perfetto per qualsiasi daily look.

Credit ph: GettyImages