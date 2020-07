Invitata a nozze? Per le acconciature matrimonio, l’ispirazione arriva da Instagram. Vi suggeriamo le proposte più belle da copiare

Quando in agenda c'è un matrimonio (anche se non imminente), il pensiero sull'acconciatura da indossare è al primo posto. Non solo per le spose: anche le invitate hanno il diritto di scegliere le migliori acconciature matrimonio. L'obiettivo? Poter sfoggiare un hair style curatissimo puntando, allo stesso tempo, sulla semplicità e sull'eleganza. Abbiamo selezionato per voi le acconciature matrimonio più cool da provare, fra trecce, capelli sciolti, chignon insoliti e wavy hair.

Wavy Hair

Onde che sembrano pettinate con le dita e ciocche sciolte hanno un effetto casual e meravigliosamente semplice. Gli hair stylist di La Biosthétique Paris consigliano di lavorare le ciocche separatamente, una a una, e procedere dalle punte fino alla parte alta della testa. Non definite i ricci sulla sommità del capo, per rendere il look disinvolto e non troppo voluminoso.

Flower Power

Le decorazioni per capelli realizzate con fiori freschi sono il trend hair 2020 per i matrimoni. Con toni delicati, conferiscono ai capelli un look fresco e disinvolto, anche in stile hippie. Attenzione: è importante far preparare i fiori in anticipo, avvolgendo un filo intorno allo stelo del fiore. In questo modo, si crea una base per poter fissare il tutto con dei pettinini.

Modern Classic

Per dare un tocco particolare e scenografico alla treccia, la si può raccogliere sulla nuca in modo morbido. Si ottiene così un’alternativa moderna al classico raccolto. Per ottenere più volume, asciugate i capelli a testa in giù e lisciateli con una spazzola rotonda grande.

Frozen Mood

Raffinato, elegante e rigoroso è lo chignon arricchito con accessori ricamati in pizzo.

Boho Chic

Per l'acconciatura dell'invitata al matrimonio a trionfare è un mood boho-chic declinato in un romanticismo informale. Le onde non sono mai troppo definite, gli intrecci sono morbidi e dal gusto fané e quando le chiome si arricchiscono di accessori, si tratta sempre di vecchie spille e collane o di nastri ricamati, proprio come quelli indossati dalle nonne, che però diventano elegantemente attuali: è il consiglio di Salvo Filetti di Compagnia della Bellezza.

Coda alta

Semplice e a prova d'errore, la ponytail è arricchita di volume grazie al trick “della doppia coda” (quella realizzata più in basso resta nascosta ma serve a rendere la chioma più lunga e voluminosa). L'idea in più: impreziositela con un fermaglio.

Chignon morbido

Lo chignon è un grande classico per le acconciature da matrimonio. Rendetelo più easy con un hairdo morbido, con la crocchia bassa sulla nuca e qualche ciocca libera ai lati del raccolto.

Hair barrette

I migliori gioielli si indossano fra i capelli. Anche un semplice fermaglio prezioso permette di dare un risultato insolito alle acconciature morbide e semplici e anche ai semiraccolti. Per essere sicuri che l'hair look sia a posto tutto il giorno, utilizzate lacche e gel fissanti, che non lascino residui ma rendano allo stesso tempo luminoso e lucido il capello.

Sì al cerchietto

Che è spesso “un salvavita” quando la lunghezza dei capelli non ci convince o quando si vuole lasciare il volto scoperto. Abbinatelo al look e pettinate i capelli texturizzandoli per incrementare il volume.

Credits Ph.: Pexels, Compagnia della Bellezza