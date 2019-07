Volete scoprire le tendenze più belle per le acconciature da sposa? Ecco per voi le migliori dalle collezioni bridal per questa stagione

Quando si parla di beauty look per la sposa, l'acconciatura svolge un ruolo fondamentale, diventando il vero e proprio focus.

Perché è importante scegliere un'acconciatura sposa da favola? Il giusto accessorio valorizza al meglio l'abito, mentre l'hairlook realizzato a regola d'arte mette in risalto un viso luminoso e raggiante, evidenziandone i punti forti.

Volete scoprire quali sono le ultime tendenze per questa stagione? Abbiamo selezionato per voi il meglio dalle collezioni bridal Primavera Estate 2019.

Top-knot

Un'interpretazione più contemporanea del classico raccolto per le spose più anticonvenzionali. Il raccolto messy è adatto anche a chi ha i capelli mossi o ricci, da abbinare a un velo annodato e portato come fascia, con un fermaglio prezioso.



Half-do



L'acconciatura che fa per voi se siete indecise se tenere i capelli raccolti o sciolti. Il risultato è un hairlook morbido e romantico, con uno styling a onde sulle ciocche lasciate libere ai lati del viso.



Acconciatura laterale



Come rendere più interessante un hairlook laterale e mosso su un taglio di capelli medio? Con un maxi accessorio che diventa protagonista del look.



Bon ton



Siete una sposa classica e non vi piace rischiare di andare troppo oltre la vostra comfort zone? Provate un raccolto non troppo rigoroso con un cerchietto di perline, per un look dolce e sofisticato al tempo stesso.



Maxi fiocco



Questa stagione i fiocchi tra i capelli sono un must. Osate con qualcosa di esagerato per valorizzare un raccolto intrecciato.



Fermaglio prezioso



Volete rendere il vostro look assolutamente glamour? Quello che fa per voi è un'acconciatura gioiello, con un maxi fermaglio impreziosito da strass, cristalli e paillettes.



Cerchietto bombato



È il trend imperdibile del momento dello streetstyle, il cerchietto si fa maxi e bombato. Eccolo in versione sposa.



Princess



Quel giorno volete sentirvi delle vere principesse? Abbinate una tiara a un raccolto messy, con due bande laterali sciolte che incorniciano il viso per una reinterpretazione moderna della bellezza rinascimentale.



Low ponytail

Adorate lo stile minimal? Optate per una coda bassa - un'altra tendenza top di stagione - e realizzate un piccolo fiocco con un nastro in raso bianco, prendendo spunto da questo hairlook realizzato da Cotril per Atelier Emé.



Raccolto intrecciato



Elisabetta Pistoni interpreta per Aveda una sposa iper-romantica con morbida acconciatura intrecciata e accessorio floreale.



Glamour



Per Claudia Ciocca si è optato sempre per un raccolto morbido ma in chiave sofisticata e assolutamente glam, con un dettaglio di piume candide.



A tutto volume



Il look realizzato per Virginia Varinelli unisce un'estetica avant-garde con i ricci dal volume amplificato all'accessorio rétro della veletta.



Credits Ph.: Getty Images, Cotril (hairstyle by Giovanni Iovino per Atelier Emé), Aveda (hairstyle by Fabio Bresciani, foto by The Italian Reve)