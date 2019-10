Pronte per sperimentare un nuovo hairdo? Ecco 10 proposte ottime per tutte le occasioni

Cercate ispirazione per una nuova acconciatura? Abbiamo selezionato per voi 10 proposte viste in passerella, tutte da provare per spezzare la monotonia del solito hair look.

Chignon basi, code, wavy hair e capelli sleek: date un occhio agli hair style eleganti ma versatili e trovate quello che fa per voi!

Chignon parisien

Raccolto basso con ciocche laterali che coprono le orecchie: il tocco ideale per dare un aspetto più sbarazzino al finish.

Credit ph: Aveda

Wavy hair

Look strutturato e morbido. Per ottenerlo, create delle trecce con i capelli bagnati, asciugate con phon e, poi, passate la piastra. Dopo aver lasciato i capelli intrecciati per alcuni minuti, aprite e spazzolate le trecce per creare un aspetto il più “soffice” possibile ma con molto movimento e texture.

Credit ph: Aveda

Ballerina bun

Per creare questo raccolto ben aderente alla testa, utilizzate una piastra prima di acconciare i capelli nella coda bassa.

Credit ph: Aveda

Look sleek

I capelli sono pettinati con un gel fissante: create sul ciuffo un twist originale aiutandovi con una piastra.

Summer mood

Acconciatura super fresca: per realizzare questo hair style, dividete le chiome in più sezioni e avvolgetele su loro stesse utilizzando un gel dal finish wet.

Mini braids

L'eleganza delle treccine che dividono la chioma in più parti. Il trick beauty: aggiungere un accessorio luminoso per trasformare la pettinatura in un hairdo per le grandi occasioni.

Stile minimal

I capelli sono pettinati con un gel dall'effetto bagnato e raccolti sulla nuca: look essenziale ma versatile.

Credit ph: TONI&GUY

Coda bassa

Stile moderno per questa coda bassa fissata con tessuto in una tonalità tenue. Perfetto per chi ha i capelli lunghi e lisci.



Credit ph: Aveda

Effetto vissuto

Finish lucido nella parte superiore e consistenza asciutta e soffice sulle lunghezze e nella parte posteriore: molto bello il risultato "a contrasto" di questo hair style.

Credit ph: Aveda

Ladylike

L'acconciatura per chi ha i capelli medi: pettinatura all'indietro con tocco anni Cinquanta sulle punte. Elegante quanto basta.

Credit ph: Mondadoriphoto