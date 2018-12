Avete i capelli medi? Ecco dieci accessori che renderanno unico il vostro hairlook

Cerchietti, fermagli, fiori e non solo: anche d'autunno il capello medio può essere impreziosito da originali accessori.

Eccessivi o minimal, poco importa: ognuna troverà la soluzione migliore per non passare inosservata. Abbiamo scelto 10 accessori glam, visti sulle passerelle e su Pinterest, sui quali vogliamo scommettere perché diventeranno la prossima tendenza.

Leggete il nostro articolo e scoprite la nostra selezione di accessori per capelli medi.





Cerchietto con pietre preziose

Sottile ma luminoso e super lavorato, questo cerchietto divide il ciuffo over dal resto della capigliatura. Con un grande vantaggio: potrete usarlo anche se decidete di tagliare i capelli (o di farli crescere).

Una cascata di stelle

Un fermaglio blocca il ciuffo di lato mentre la decorazione è monotematica: tante stelle di diversa grandezza rendono più preziosa l'acconciatura messy. Un'ottima soluzione anche quando lo styling deve essere veloce.

Fascia con pietre colorate

L'usuale fascia di velluto nero è impreziosita con tante pietre gialle e rosse. Da scegliere quando il resto del look è minimal.

Il fiocco stile "Kiss me Licia"

Bon ton e girly, l'accessorio regala un tocco naïf al look. Per le nostalgiche degli anni Ottanta.

Animali (non) misteriosi

Un cigno, tra gli animali più eleganti, è l'assoluto protagonista del look. Cigno is the new fenicottero rosa?

Minimalismo

Un disco dorato ferma la coda bassa. La soluzione per tutte le stagioni e per tutti gli outfit.

L'eleganza anni Novanta

Ricorda i nastri di velluto che si usavano più di 20 anni fa ma senza virare verso il grunge. Ci piace immaginare il fiocco proprio così: pronto a raccogliere una treccia.

Flower mania

L'ispirazione è chiaramente orientale, anche se Dolce&Gabbana ci ha ormai abituato da anni ai petali tra i capelli raccolti. A noi piacciono le rose, ma scegliete pure il vostro fiore del cuore.

Fascia + fermaglio

Vista sulle passerelle di Chanel di qualche anno fa, questo tipo di acconciatura raccolta da una fascia, e impreziosita da un fermaglio ovviamente griffato, è tornata di moda. Perché non provarla?

Il cerchietto bon ton

Dorato e con un piccolo fiocco, ci fa tornare alla mente il classico accessorio che usavamo da bambine. Perché non riproporlo su un taglio scalato super femminile?

Artwork by Elisa Costa - Credit ph: Mondadoriphoto, Unsplash.com