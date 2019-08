Foulard, cappelli e fermagli: scegliete il vostro accessorio preferito per l'hairstyle estivo

Temperature hot, mare e spiaggia non sono certo gli alleati migliori per i capelli e le acconciature. Che possono, però, catturare gli sguardi, se arricchite con un accessorio originale.

Dalle bandane ai foulard passando per fasce e decorazioni floreali dal mood retrò, sono molte le soluzioni che possono regalare un twist insolito alla vostra chioma in riva al mare: scopritele con noi!

Anni Cinquanta

Il foulard è annodato sulla testa: è il look dei mitici Fifties, ancora tremendamente attuali.

Cappello variopinto

Per chi ama ripararsi dal sole ma senza passare inosservata: cappello e foulard sono della stessa fantasia. Due accessori insieme: ideale per chi vuole cambiare look durante la giornata.

Foulard bicolor

Non lascia un centimetro scoperto questo foulard nero e bianco. Abbinatelo al costume.

Fascia a treccia

Over, ottima per chi pratica sport. Su capelli lunghi o corti, poco importa, fa sempre colpo.

Il foulard griffato

In un elegante gioco di micro drappeggi, e perfettamente abbinato al resto dell'outfit, questo foulard di seta copre tutta la chioma riparandola dal sole. Il risultato è chic.

Flower Power

Divertenti e vintage, questa serie di fermagli, sistemati in modo da creare l'illusione di una coroncina di fiori, sono davvero deliziosi da indossare. Perfetti anche per l'ora dell'aperitivo in spiaggia.

Doppio cappello

Il trend è chiaro: un solo accessorio non basta. Ecco una soluzione per le hat lovers.

La fascia chic

Over ma elegante e discreta, dona ai capelli un look sporty-chic risultando estremamente versatile.

Multicolor

Mood tropical per questa fascia che può essere utilizzata in più modi, anche per fermare i capelli sulla fronte.

L'eleganza in riva al mare

Utilizzate due nastri di velluto per bloccare le chiome e rendere particolare lo chignon. Semplice ma super cool.

Credit ph: Mondadoriphoto

Artwork: Elisa Costa