Abbinate questi sei esercizi a costanza e buona volontà e vi assicuriamo l'agognato culo perfetto in poche settimane

Se la frase «come avere un culo perfetto» risulta essere tra le più googolate, una ragione ci sarà.

Ma che novità! avere un sedere tonico, alto e sodo, è il sogno di molte donne (tutte?), oltre che di molti uomini (tutti?).

Se tra squat, skip, affondi e alzate posteriori non sapete proprio da dove cominciare, nessun problema: i migliori esercizi fai-da-te e come eseguirli al meglio per trasformare quel fondoschiena flaccidino e cadente che tanto odiate in un vero sedere di marmo, ve li suggeriamo noi.

Scoprite di seguito gli esercizi più allenanti per restituire ai vostri glutei una forma perfetta.

Ultima cosa, componendo questo mini-circuito e spiegandovi come fare gli esercizi, noi abbiamo fatto tutto il possibile: voi però metteteci costanza nell'eseguirli almeno tre volte alla settimana.

1. Esercizi sul cubo

Bastano un gradone o un cubo rigido e tanto fiato per fare questo esercizio, ottimo anche per cominciare la sessione di allenamento perchè, oltre a essere allenante, è anche utile come riscaldamento per le articolazioni.

L'esercizio consiste nel salire sul cubo prima con un piede e poi con l'altro. Quindi scendere, sempre a gambe alternate e, una volta a terra, ripetere il movimento con la gamba opposta.

Eseguire almeno tre serie, quasi no-stop, con un recupero solo di 10 secondi tra una serie e l'altra. E per ogni serie fare almeno 30 ripetizioni (15 per gamba).

Per le più allenate, il challenge consiste nell'eseguire lo stesso esercizio saltando sul cubo a piedi pari, quindi scendere e saltare senza fermarsi.

Per questa variante, consigliamo prima di scaldare le gambe con qualche movimento semplice (così da non compromettere le ginocchia).

Il consiglio: se all'inizio vi sembrerà di non avere equilibrio, tutto normale. Step by step, ripetendolo, stabilità e controllo miglioreranno (insieme alla forma dei vostri glutei!).

Un post condiviso da ZUZKA LIGHT (@zuzkalight) in data: Set 29, 2017 at 1:05 PDT

2. Slancia e rassoda: esercizi per glutei definiti ed “elastici”

Anche in questo caso l'equipment è molto basic: l'esercizio si può fare senza attrezzi, ma volendo aumentare l'intensità si può indossare una cavigliera leggera o utilizzare un elastico.

Così com'è proposto nella foto il movimento risulta molto accentuato - con apertura molto ampia della gamba e l'altro piede sulla punta.

Focus dell'esercizio è lo slancio laterale di una gamba per far lavorare la parte esterna del gluteo, mentre l'altra rimane ben radicata a terra.

Servono controllo e attenzione durante l'esecuzione per non perdere l'equilibrio.

Con questi esercizi dinamici, i glutei si rassodano senza gonfiarsi (come invece spesso accade con altri esercizi eseguiti con carichi di peso maggiore).

E le gambe si assottigliano.

All'inizio non sarà semplicissimo, soprattutto per chi ha poca coordinazione ed elasticità muscolare. Ma in poche settimane tutto migliorerà: la forma del fondoschiena, in primis, e poi la flessibilità.

3. Per glutei da bodybuilder: squat, squat e ancora squat

Il mondo del fitness è in continua evoluzione, ma alcune certezze non tramonteranno mai.

Tra queste, quella che gli squat sono e saranno per sempre tra gli esercizi più efficaci per avere glutei di marmo.

Gli squat si possono eseguire con o senza carico.

Nel caso di uso di bilanciere, pesi tipo manubri o palla medica attenzione alla schiena, alla zona cervicale e lombare che risulteranno molto sollecitate.

Il consiglio: all'inizio eseguire gli esercizi facendosi assistere da un istruttore di sala o da un personal trainer, almeno finché non si sarà certi della correttezza del movimento.

4. Fit yourself: skip con e senza peso

Con o senza peso, sempre di skip, o calciata a ginocchia alte si tratta.

Glutei, ma non solo, con questo esercizio allenerete anche i polpacci (tanto più quanto più riuscirete a saltellare atterrando sulle punte), oltre che le braccia e la fascia addominale.

Si tratta di un esercizio semplice, ma efficace, da ripetere almeno per tre volte, per 40/60 secondi l'una.

E tra l'una e l'altra giusto 15 secondi di recupero prima di ripartire!

In alternativa potete fare di corsa le scale di casa, magari due gradini alla volta, meglio se fino all'ultimo piano!

Un post condiviso da ZUZKA LIGHT (@zuzkalight) in data: Ago 24, 2017 at 3:52 PDT

5. Warrior girls: affondi laterali con o senza peso

Per avere un fondo schiena sodo e ben tornito non basta allenare il solo muscolo gluteo.

E con questi affondi laterali full-body il carico è ben distribuito anche sui quadricipiti, sugli adduttori (interno coscia), sul core (fascia addominale) e sui polpacci (soprattutto se si mantengono i talloni sollevati da terra e si lavora sulle punte dei piedi).

Abbinando poi una kettlebell o un peso qualsiasi, allenerete anche braccia o spalle.

Per eseguire correttamente gli affondi laterali, scendete a gambe aperte su una gamba e poi sull'altra, mantenendo sempre il busto frontale.

Il ginocchio che si piega è orientato verso l'esterno, ma fate attenzione a non superare con esso la punta del piede di appoggio, che dovrà mantenere lo stesso orientamento del ginocchio.

Scendete lateralmente il più possibile con la gamba destra e poi risalite in maniera vigorosa spingendo forte col piede a terra. Eseguite 3 o 4 serie da 12 affondi alternati.

Un post condiviso da Tone It Up (@toneitup) in data: Gen 30, 2018 at 7:13 PST

6. Dynamic tone-up: esercizi per un fondo schiena da urlo

Sedetevi a terra, appoggiate bene mani e piedi e alzate i glutei verso l'alto nella posizione cosiddetta "del tavolo".

Già contraendo i glutei e spingendoli verso l'alto, tutta la catena posteriore sarà sollecitata. Ma per un fondo schiena da urlo, questo non basta!

Dalla posizione del tavolo, alzate contemporaneamente verso l'alto il piede destro e la mano sinistra, fino a cercare di sfiorare il piede.

In questo modo lavoreranno anche gli addominali obliqui, oltre ai glutei e al resto della gamba.

Ripetete il movimento in modo alternato almeno per un minuto.

Dopodichè, se sarete sopravvissute, sarete legittimate a gridare "al fuoco, al fuoco!".

Ma non temete, il bruciore che sentirete altro non è che la dimostrazione che l'esercizio è efficace.

Passato il dolore, non più di 30 secondi dopo, stampatevi un bel sorriso in faccia e ripetete per altre 3 volte almeno. Al termine della sessione, rilassate la schiena e dedicate qualche minuto allo stretching.