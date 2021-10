Per avere una pancia piatta non basta seguire una corretta alimentazione e allenarsi. Ecco le strategie da mettere in pratica per vedere davvero i risultati

Non è facile avere una pancia piatta. Anzi, è assai difficile per moltissime persone.

Per perdere il grasso della pancia e ridurre il girovita, bisogna infatti impegnarsi seriamente e costantemente nell'esercizio, bisogna mangiare in modo corretto e prendersi cura del proprio corpo.

Ovviamente non è necessario (né tantomeno realistico, a volte) avere una pancia piatta con addominali di roccia.

Ma non c'è niente di male a voler ridurre il grasso addominale in eccesso perché la cosa può comunque portare benefici per la salute.

**Pancia gonfia? Potrebbe essere colpa dello stress (e non della pizza)**

E ci sono molte strategie comprovate per ottenere i risultati, anche se ci vorrà del tempo.

Ecco come ottenere la pancia piatta che avete sempre desiderato

**5 cose che dovreste fare prima di mettervi a dieta (se volete che funzioni davvero)**

(Continua sotto la foto)

Fate il pieno di fibre...

Le fibre possono aiutare a farci sentire più sazi più a lungo, il che può ridurre la quantità di cibo che mangiamo durante e tra i pasti.

Inoltre, le fibre sono fondamentali per il funzionamento del sistema digestivo.

Un sistema digestivo sano può ridurre il gonfiore e aiutare a raggiungere l'obiettivo della pancia piatta.

... e anche di potassio

Se siete gonfi per l'eccesso di sodio, il miglior consiglio per un rapido sollievo è bere più acqua e mangiare cibi ricchi di potassio come banane, avocado e patate dolci.

Il potassio aiuta a eliminare il sodio e i liquidi in eccesso dal corpo, inoltre è fondamentale nel recupero muscolare dopo un allenamento.

**Cosa mangiare per avere la pancia piatta e sgonfia**

Bevete almeno due litri di acqua al giorno

Bere almeno due litri di acqua al giorno aiuta non solo a eliminare le tossine presenti nell'organismo, ma è il primo alleato contro la pancia gonfia.

Anche se a volte può sembrare controproducente bere tanta acqua, in realtà ci aiuta a svuotare il nostro sistema e ridurre il gonfiore.

L'importante però è non bere acqua frizzante, bevande o acqua zuccherata.

Dite addio al sale

Il sale è nemico della pancia piatta.

Sale infatti è sinonimo di ritenzione idrica; per questo gli esperti raccomandano di limitare il consumo di sodio a meno di 2.300 mg al giorno, o circa 1 cucchiaino.

**Mangiare meno sale vi renderà più sani (e più belli): perché e come ridurlo**

Camminate per (almeno) 30 minuti ogni giorno

Coloro che cercano di perdere peso nella fascia addominale potrebbero provare ad aggiungere un po' di movimento alla loro vita quotidiana.

Se infatti trascorrete generalmente la maggior parte della vostra giornata seduti al lavoro, allora provate a darvi come obiettivo una camminata di almeno 30 minuti ogni giorno.

Uno studio ha persino suggerito che questo movimento extra potrebbe aiutare una persona a bruciare fino a 2.000 calorie in più al giorno, a seconda del peso corporeo e del livello di attività.

Preferite dunque le scale all'ascensore, la bicicletta alla macchina e integrate quanto più stretching possibile nella vostra routine.

State lontani dall'alcol

L'alcol fa gonfiare lo stomaco.

Per ottenere quindi quella pancia perfetta per un vestito attillato di seta, evitate di bere alcolici.

Considerate l'aggiunta di integratori

Aggiungere specifici integratori alla propria routine equilibrata tra alimentazione sana e allenamento potrebbe dare quell'ultima spinta per raggiungere l'obiettivo pancia piatta.

Per esempio, il magnesio aiuta a ridurre il gonfiore dovuto alla stitichezza; la vitamina D rilascia nel corpo più leptina, l'ormone che ci dice che siamo sazi, mentre i probiotici, che mantengono una buona flora intestinale, sono collegati alla diminuzione del gonfiore addominale.

È importante però sempre chiedere consiglio a un medico.

Mangiate più frutta (meglio se lontano dai pasti)

La maggior parte dei frutti è ricca di fibre e questo può aiutare a sentirci più sazi durante la giornata, prevenendo così spuntini frequenti (spesso non salutari).

Provate a preparare un frullato per colazione con frutta nutriente come banane o mirtilli.

Fate uno spuntino di metà mattina con bacche o frutta secca, e preparatevi una bella macedonia di frutta di stagione (meglio se con la buccia) per la merenda pomeridiana.

Fate workout mirati per gli addominali

Volete la pancia piatta? Allora dovrete allenarla.

Via libera infatti a workout che stimolano i muscoli addominali.

Una corretta alimentazione, seguita da esercizi mirati è infatti il metodo più rapido per ottenere dei risultati.

**Pancia piatta: 6 esercizi da fare tutti i giorni per vedere i risultati in un mese**