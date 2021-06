Antiossidanti, fibre e altri preziosi nutrienti aiutano a combattere il gonfiore e contrastare la pesantezza: ecco cosa mangiare per avere la pancia piatta

Cattiva alimentazione, ritmi frenetici, sedentarietà, scarsa idratazione e abitudini sbagliate favoriscono il gonfiore e fanno lievitare il girovita: ecco dunque perché è importante sapere cosa mangiare per avere la pancia piatta e sgonfia.

Non per una questione estetica, ma perché il gonfiore è sinonimo di qualcosa che non va nel processo digestivo o nelle nostre abitudini.

Già, perché per avere la pancia piatta non basta (anche se è consigliabile) fare attività fisica e muoversi di più, ma si deve anche fare attenzione a ciò che si porta a tavola, mangiare lentamente ed evitare lo stress.

Alcuni cibi infatti, per esempio quelli ricchi di sale e alcune bevande, come quelle gassate o molto zuccherate, favoriscono il gonfiore addominale.

Mentre alcuni alimenti, grazie ai preziosi nutrienti di cui sono ricchi tra cui antiossidanti, fibre e minerali, possono essere di grande aiuto.

Ecco dunque cosa mettere in tavola per dare una mano al proprio organismo.

Cosa mangiare per avere la pancia piatta e sentirsi più leggeri

Yogurt (solo se digerite bene il lattosio), contro le infiammazioni

Contiene probiotici, che esercitano un effetto positivo sulla salute dell’intestino.

Contrastano le infiammazioni, responsabili del gonfiore e aiutano a conquistare una pancia piatta.

Sceglietelo al naturale: è più ricco di fermenti lattici. Le versioni “light” anche se hanno meno grassi, spesso contengono emulsionanti e dolcificanti artificiali aggiunti per migliorarne il gusto.

Mirtilli neri, per eliminare scorie e tossine

Sono una vera e propria miniera di antiossidanti, tra cui vitamina C e flavonoidi, che favoriscono l’eliminazione di scorie e tossine in eccesso, responsabili del gonfiore.

Sono poi ricchi di magnesio, un minerale prezioso per combattere il senso di pesantezza.

Lattuga, per favorire diuresi e digestione

Assicura tanta acqua e fibre che regolano il transito intestinale e favoriscono la diuresi, facilitando l’eliminazione del surplus delle sostanze di scarto, responsabili del gonfiore.

Fornisce poi preziosi minerali come il potassio e il magnesio, che grazie alla loro azione drenante contrastano l’accumulo di liquidi in eccesso.

Mela, per le sue capacità diuretiche e sazianti

Questo frutto ha una buona azione diuretica: contiene acqua, antiossidanti e vitamina C, che contrastano il gonfiore.

Ha inoltre un’eccellente capacità saziante: è ricca di fibre, che favoriscono il senso di sazietà e contrastano gli attacchi di fame.

Consumata cotta, ha poi un vero e proprio effetto lassativo. Fornisce inulina, che migliora la regolarità dell’intestino.

Finocchi, favoriscono il drenaggio dei liquidi

Contengono tanta acqua che favorisce il drenaggio dei liquidi.

Assicurano poi tanta vitamina C e vitamina E, due preziosi antiossidanti.

Hanno inoltre un buona quantità di fibre, che hanno un eccellente effetto saziante.

