Quest’anno lo shopping si farà online e i regali di Natale a domicilio potrebbero essere l'unico modo per scambiarsi i doni: ecco tante idee originali

I regali di Natale a domicilio quest'anno potrebbero essere l'unico modo per scambiarsi i doni con amici e parenti.

Le attuali misure di contenimento del Covid, infatti, non permettono in molte Regioni né lo shopping né di incontrare i propri cari non conviventi, ma grazie al delivery niente ci vieta di sentirci vicini gli uni con gli altri.

Ecco perché abbiamo raccolto tante idee originali per regali di Natale a domicilio, da comprare online e far recapitare direttamente al destinatario.

Regali di Natale a domicilio, da comprare online e far recapitare al destinatario

Regalare una pianta è sempre una buona idea

Un’idea sempreverde (letteralmente) è quella della pianta consegnata a casa.

È un modo per dire “ti penso” con qualcosa di vivo, qualcosa di cui ci si dovrà prendere cura. Anche l’amore con cui verrà innaffiata e nutrita fanno parte del regalo, non limitandosi quindi a un oggetto consegnato.

Una pianta da coltivare è come un rapporto d’amicizia, da coltivare anch’esso. Potete anche optare per la versione floreale, facendo recapitare un mazzo di fiori. Però come la pianta non c’è niente, diciamocelo pure.

Se la persona a cui la regalate ha un proverbiale pollice nero, puntate sulle piante grasse per evitare che il regalo (e l'amicizia) appassiscano...

I servizi di consegna a domicilio di piante e fiori sono innumerevoli e molto validi per qualità e servizio: da Colvin a Viridea, da Interflora a Reflore e FloraQueen, avete l’imbarazzo della scelta.

Mandate un panettone direttamente col delivery

A Natale non c’è regalo più buono di un panettone.

Noberasco ha appena inaugurato il sito e-shop e i servizi delivery, inoltre un QR code posto sulle vetrine dei negozi permette di visualizzare il catalogo, semplicemente inquadrando il codice con uno smartphone.

Una volta scelto cosa acquistare, si può effettuare l’ordine comodamente da casa tramite Whatsapp o via mail, richiedendo la consegna a domicilio.

Un’idea divertente è quella del panettone (e quest’anno c’è anche il pandoro) de Il Milanese Imbruttito, disponibile online sull’e-shop di Vergani.

Un nome che è una garanzia è poi Pavè, la pasticceria di Milano dal retrogusto hipster e vintage che strega i palati (e gli occhi dato che anche esteticamente le sue creazioni sono deliziose). Spedisce in tutta Italia e potrebbe davvero fare felice l’amica food blogger: postando qualsiasi panettone e dolciume di Pavè, centinaia di like su Instagram saranno assicurati.

Rimanendo in ambito milanese (ma sempre con spedizioni in tutta Italia), c’è anche il panettone di Cracco che viene consegnato gratis a Milano oppure al costo di 5 euro in tutta Italia.

Altrimenti un sito carino che regala sempre tante soddisfazioni è Cosa Porto, il servizio di delivery attivo a Roma, Milano, Torino, Bologna e Londra.

Nato per portare regali a cena quando si è improvvisamente invitati da amici, in tempi Covid consegna prodotti e regali a domicilio, panettoni compresi.

Regali di Natale a domicilio: inviate specialità enogastronomiche locali

Un’idea buona sia per il palato sia per la coscienza è quella di puntare al km zero. Regalare specialità enogastronomiche locali è un'ottima idea che sarà ancora più apprezzata se i destinatari del dono vivono in un'altra zona.

Foodscovery è il website che vende specialità italiane, regione per regione, così come Da Nord a Food che manda specialità nostrane in valigie regal,o per permettere un bel viaggio tra i sapori.

Oppure potete servirvi dell’applicazione Mangio a Km 0, l’ideale per trovare prodotti della propria zona o di quella di chi riceverà il regalo.

Un regalo con cui non si sbaglia mai? I libri

Un classico intramontabile? Il libro. Gli store che spediscono a casa sono innumerevoli, da Amazon a Mondadori, da IBS a Feltrinelli.

Puntate su libri simbolici, per dare ai vostri cari un messaggio che vada oltre al biglietto di auguri.

Qui trovate le nostre ultime selezioni per i libri più belli da leggere (e regalare), ma se non siete sicuri di conoscere abbastanza i gusti del destinatario del regalo potete sempre optare per un buono.

Tutti gli store online di libri, infatti, offrono anche la possibilità di acquistare buoni regalo che chi riceverà spenderà come meglio crede.

Un cofanetto di viaggio (per quando si potrà tornare a farlo)

Qual è la cosa che manca di più a molti di noi? Viaggiare, indubbiamente.

Regalare un viaggio con la fantasia può essere la risposta a questa mancanza, soprattutto per i viaggiatori più accaniti che ora sono in astinenza da aerei e aeroporti.

Basta scegliere il cofanetto viaggio più adatto e chi lo riceverà potrà pregustarsi la partenza, sognando a occhi aperti quel momento.

Ci sono le gift card Terre Borromeo che permettono di acquistare cofanetti esperienziali, regalando una visita culturale o un pacchetto turistico su misura dei gusti e delle preferenze personali (con offerte inusuali e carine come “Botanica” per chi ama giardini botanici e natura o "Fauna" per gli appassionati di animali).

NH Hotel Group invece propone gift card (dai 50 ai 1000 euro e validità di 12 mesi dalla data della ricezione) che permettono a chi le riceve di scegliere una destinazione qualsiasi tra gli oltre 360 hotel del gruppo presenti in 30 paesi nel mondo, includendo anche i servizi ristorativi o quelli offerti nelle spa.

Altrimenti potete puntare sui classici Smartbox, Emozione 3 o Boscolo.

Regali a distanza solidali e sociali

Tra le idee migliori ci sono sicuramente quelle a distanza di tipo solidale, perfetti anche per i regali last minute.

Le Buone Azioni di Cesvi permette di donare una capretta a un bimbo e alla sua famiglia in Africa (per avere latte e formaggio sempre a disposizione e aiutarli anche a vendere le eccedenze alle altre famiglie del villaggio).

Altrimenti si può regalare un albero di arance che verrà piantato a Maramani, una piccola località dello Zimbabwe, per aiutare una famiglia con una fonte inesauribile di vitamina.

Con UNICEF invece potrete inviare un pacco di mascherine da 50 pezzi in zone del mondo in cui scarseggiano o anche guanti chirurgici.

Con Save the Children si può regalare una bicicletta a un operatore sanitario, un kit parto così come un set di vaccini.

E We World recapita invece una gallina o un maialino alle famiglie povere nelle zone del mondo disagiate.

Regali ecologici ed etici

Oltre ai regali solidali di tipo sociale, ci sono anche quelli ecologici ed etici.

Un’idea originale è quella che va sotto il nome “Adotta un alveare", l'iniziativa della startup 3Bee con cui si potrà seguire per un anno via app l’interno di un alveare (monitorato con i sistemi intelligenti sviluppati da 3Bee).

E si riceverà anche il miele prodotto dalle api del proprio alveare, 100% artigianale e italiano.

Un’iniziativa che sostiene il lavoro degli apicoltori italiani che si prendono cura delle api, minacciate dai cambiamenti climatici e dall'utilizzo massiccio di pesticidi. La salute di questi piccoli impollinatori è in pericolo e con essa quella della biodiversità del nostro Pianeta.

Si può anche regalare un albero attraverso la piattaforma Treedorm. Potrete scegliere tra tante specie, paesi, significati, usi locali… Esistono perfino gli Alberi dell'Oroscopo, per dire!

Più insolito ancora, invece, è il regalo “Adotta un elefante”, un’iniziativa con cui si aiuta la Save Elephant Foundation che salvaguarda questa specie a rischio in Thailandia e in Cambogia.

Regali di Natale a domicilio... personalizzati

I regali personalizzabili fanno sempre un figurone perché fanno sentire chi li riceve ancora più importante.

Potete scegliere i libri personalizzati di Micuento, per bambini ma anche per le nonne (come il bellissimo Alla mia supernonna).

Oppure potete sbizzarrirvi tra portachiavi, cornici, tazze, coperte, lenzuola e tanto altro ancora da personalizzare con foto, scritte e disegni scelti ad hoc, pensando alla persona che li riceverà (trovate un sacco di idee alternative anche su Cheerz).

Un must? I calzini o il cuscino con la vostra faccia, un modo per fare sorridere chi aprirà il pacchetto ma anche perché si ricordi sempre di voi.

Gli basterà guardare il divano con sopra il vostro faccione-cuscino o aprire il cassetto per infilarsi le calze.

Da Your Surprie a Made In Gift fino alle sezioni dedicate ai gadget personalizzabili di Troppotogo, ce ne sono tantissimi.