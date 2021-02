Non solo quanto, ma anche "facendo cosa": ecco quante ore di allenamento a settimana servono e quali esercizi fare per perdere peso e vedere i risultati

Quante ore di allenamento a settimana ci vogliono per perdere peso e mantenersi in forma?

Quando ci poniamo questa domanda, di solito speriamo in una risposta che non sia più di quello che già facciamo o che reputiamo sostenibile, ma purtroppo la classica mezz'ora di esercizio potrebbe non bastare.

Anche se muovendosi tutti i giorni, infatti, che sia a casa o in palestra, o portando fuori il cane a passeggiare, potremmo non svolgere la necessaria attività fisica quotidiana.

Ma quante ore di allenamento servono veramente alla settimana per tenersi in forma?

**Quanto sport bisogna fare per vedere i risultati allo specchio**

Quante ore di allenamento a settimana servono per avere dei risultati?

L'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) raccomanda agli adulti di svolgere almeno 150-300 minuti di attività aerobica da moderata a intensa a settimana.

Per soddisfare le linee guida dell'OMS, dovreste quindi semplicemente allenarvi per 40 minuti ogni giorno.

Si considera esercizio a intensità moderata qualsiasi attività fisica che richiede a una persona di lavorare al 40-59% della propria riserva di frequenza cardiaca (la differenza tra la frequenza cardiaca a riposo e la frequenza cardiaca massima). Qualunque cosa superiore al 60% della riserva di frequenza cardiaca è considerata un esercizio vigoroso.

Per capirci meglio: con attività aerobica intensa si intendono tutti quegli allenamenti in cui si riesce a pronunciare solo poche parole tra un respiro e l'altro. Quindi la tranquilla passeggiata con il cane purtroppo non conta.

Che generi di allenamenti dobbiamo fare allora?

L'esercizio aerobico moderato include attività come camminare a ritmo sostenuto, nuotare lentamente o andare in bicicletta. Un intenso esercizio aerobico include invece attività come la corsa e la danza aerobica, ma anche vari sport come calcio o pallavolo.

Tenete presente che per perdere peso in modo efficace è necessario allenarsi a diversi livelli di intensità.

Una ricerca dimostra come molti di noi sopravvalutano la quantità di esercizio che fanno.

Circa il 36% delle persone intervistate sovrastima i propri livelli di attività fisica. Una percentuale ancora maggiore (61%) non raggiunge livelli di attività fisica adeguati.

Uno dei motivi per cui le persone tendono a sovrastimare i propri livelli di attività fisica è perché non riconoscono l'intensità del movimento che fanno e non distinguono l'esercizio di intensità moderata da quello intenso.

Questo significa che anche quando sulla carta si pensa di star facendo abbastanza in termini di ore, anche coloro che fanno regolarmente esercizio fisico potrebbero non star ottenendo tutti i benefici che potrebbero pensare di meritare.

Fate quindi attenzione non solo al quanto, ma anche al come vi allenate.

Alternate workout moderati e intensi e appuntatevi i risultati.

Così facendo otterrete i miglioramenti che cercate prima di quanto pensiate.