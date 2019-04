Palestra ed esercizio fisico: leggende metropolitane e miti da sfatare per allenarsi per dimagrire e rimettersi in forma davvero senza stare a dieta

Diete, consigli per rimanere in forma, trucchi per perdere peso: ogni settimana salta fuori una novità che promette di fare miracoli e regalarci il corpo dei sogni. Peccato che capire quale sia il metodo che funziona davvero è un'impresa (quasi) impossibile.

Meglio trascorrere più ore sugli attrezzi o fare attività cardio?

Avere una routine quotidiana o cambiare spesso esercizi?

In realtà ognuno ha le sue necessità e sulla base di quelle bisognerebbe creare un proprio piano di allenamento più o meno personalizzato.

Ci sono, tuttavia, delle linee guida da poter seguire per ottenere dei buoni risultati.

Ma soprattutto, ci sono dei falsi miti da sfatare.

Eccone 7 da mettere subito in discussione - pena il perdere tempo invece che massa grassa.

(Continua sotto la foto)

Fare cardio è l'unico modo per perdere peso

Il pensiero comune è che più si suda più si brucia e dunque si dimagrisce. Ma non è del tutto vero.

Gli allenamenti che puntano sulla forza bruciano ancora più calorie dell'attività cardio.

L'organismo, infatti, continua a lavorare per un lasso di tempo maggiore dopo aver sollevato pesi.

Mai mangiare prima dell'allenamento

Questo dipende dal tipo di esercizio fisico che si deve svolgere.

C'è differenza tra sollevare pesi e allenarsi per una maratona.

In generale bisognerebbe mangiare circa due ore o 90 minuti prima di andare in palestra e prediligere alimenti che possano facilmente convertirsi in energia per l'organismo.

Uno spuntino ideale potrebbe essere composto da pane integrale con dell'avocado spalmato sopra e magari un frutto.

Da evitare invece le fibre.

Sollevare pesi rende gonfie e mascoline

Questa probabilmente è una delle leggende più discusse quando si parla di palestra.

In realtà tutto dipende da quanto si solleva a livello di peso e da quante ripetizioni si eseguono.

Fare più ripetizioni con un peso leggero aiuta a rinforzare il tono muscolare, mentre meno ripetizioni con un peso più grande aiutano a gonfiare e definire il muscolo, ma solo se eseguite per un periodo di tempo relativamente lungo.

Aggiungere qualche peso extra alla vostra routine una o due volte a settimana, invece, vi aiuterà a sviluppare più forza.

È necessario trascorrere ore in palstra per un buon allenamento

In realtà alcune ricerche hanno dimostrato che è meglio compiere circa 10 minuti di attività fisica per tre-quattro volte al giorno per avere degli effetti benefici a lungo termine.

Quindi, se la vostra agenda è sempre troppo piena, basteranno dieci minuti di allenamento prima di andare al lavoro e durante la pausa pranzo per ottenere già dei risultati.

Il segreto è non annoiare l'organismo replicando sempre gli stessi esercizi, ma cambiare stimolando sempre gruppi muscolari nuovi.

Essere doloranti dopo un allenamento è un buon segno

In questo caso si intende il dolore da affaticamento e non da infortunio.

Per alcuni l'insorgere del dolore è istantaneo o quasi, per altri si verifica anche nell'arco delle 48 ore successive all'esercizio fisico (quello che viene comunemente chiamato acido lattico).

Un corpo allenato e che segue i giusti accorgimenti non necessariamente prova dolore.

Ci sono poi delle regole da rispettare per dare il tempo ai muscoli di riprendersi.

Per esempio alternare il tipo di esercizi da un giorno all'altro utilizzando fasce muscolari differenti, mangiare carboidrati complessi e proteine che fungono da ricostituenti, bere molta acqua, dormire e ricordarsi di fare sempre stretching.

Di più è meglio

L'aggiunta di peso per cercare di accrescere la forza può essere controproducente.

Il fatto che una persona sollevi più pesi o resista di più all'attività cardio non vuol dire che sia più in forma o in una migliore condizione. Anzi.

In genere a molta forza corrisponde poca resistenza e viceversa.

Scegliete quindi un programma completo per allenare entrambi gli ambiti.

Allenarsi molto compensa un'alimentazione scorretta

Non tutti traggono gli stessi benefici dallo stesso regime alimentare, ognuno ha il proprio equilibrio.

Ci sono però degli alimenti di cui il corpo ha sempre bisogno, come proteine magre, carboidrati complessi, frutta, verdura e grassi sani.

Alcune persone, pur mangiando male, riescono a mantenersi in forma, grazie a un metabolismo invidiabile. Ma quello che appare sano fuori non è detto che sia sano dentro.