Sole e mare sono per molti ma non per tutti. Chi è fan dell'estate e chi preferisce l'inverno hanno caratteristiche ben precise: ecco quali

L’estate è una stagione amata quanto odiata. E lo stesso vale per l'inverno.

Se ascoltate i fan del freddo sentirete parlare dell’estate come della stagione in cui si soffoca, si fa più fatica a lavorare, ci sono le zanzare e le api. Mentre gli amanti dell'estate vedono nell'inverno una lunga, fredda e buia attesa dell'estate successiva, in cui ci si mette un sacco di tempo a vestirsi e si torna a casa col naso ghiacciato.

Insomma entrambe le fazioni vedono la stagione sfavorita come una grande fatica.

E c'è di più: ad amare estate e inverno sono due personalità ben distinte e diverse tra loro.

Siete persone estroverse o introverse

L’introverso ama rifugiarsi nella copertina dell’inverno e nella coccola della tisana calda.

Se è solo, tanto meglio.

L’estroverso ama circondarsi di amici, persone da conoscere, eventi da frequentare.

E tutto questo è molto più bello da vivere all’aperto, nella libertà che si sente con un clima favorevole.

Quanto sapete adattarvi all’ambiente?

Chi ama l’estate sa adattarsi all’ambiente e alle condizioni che cambiano.

Lo fa con i vestiti, con l’atteggiamento, lascia da parte le lamentele e semplicemente vive il presente.

Queste persone preferiscono vivere i cambiamenti, rischiare e poi adattarsi piuttosto che rimanere ferme al punto di partenza.

Al contrario chi preferisce l'inverno solitamente è più abitudinario e ama il comfort di casa sua - o di quella delle persone a cui vuole bene.

A proposito di autostima

L’estate è per chi sta bene con sé.

Col caldo ci si scopre e si mostrano parti del corpo che in inverno sono sotto strati di vestiti.

È più facile indossare colori che attirano l’attenzione e serve una buona dose di autostima per vivere tutto questo con gioia.

Insomma c’è bisogno di amarsi per apprezzare davvero la bella stagione.

In compenso c'è da dire che i più sportivi solitamente amano l'inverno, perché permette di esplorare più discipline e di non soffrire il caldo mentre si suda, per altre ragioni.