D'estate ci si innamora di più, non solo perché si esce di più e in vacanza si incontrano persone nuove: tra abbronzatura e autostima, ecco perché succede

In estate l’atmosfera cambia.

Le sere estive hanno quell’aura magica fatta di chiacchiere e risate, le giornate sono lunghe e luminose, la mente è più libera e gli ormoni sono sempre pronti ad agitarsi.

Insomma basta poco per far scoccare la scintilla. Sì, perché in questo periodo c’è il classico mix di sguardi e apprezzamenti, che sia tra le zanzare della città o tra la brezza delle vie del posto di vacanza.

Durante l’anno siamo sommersi dalla quotidianità e impieghiamo tutte le energie su doveri, obblighi e regole che la società e la nostra mente ci impongono.

In estate, invece, le regole si capovolgono e la voglia di spensieratezza cresce a tal punto da dare voce a desideri addormentati durante l’inverno.

Per farla breve: vi spieghiamo perché in estate ci piacciono tutti ci si innamora di più.

Cambiano gli ormoni in circolo

In estate le ore di luce più lunghe ci fanno produrre una maggiore quantità di testosterone.

Questo facilita l’interesse reciproco, promuove gli incontri e crea maggior desiderio tra i (quasi) partner.

Uno studio ha dimostrato che la stagione con meno desiderio sessuale in assoluto è l’autunno.

Il motivo? Le ore di luce si accorciano non producendo più grandi quantità di testosterone, è presente lo stress da rientro e inevitabilmente la libido si riduce ai minimi storici.

Insomma, approfittatene adesso.

L’autostima sale

In estate ci sentiamo più belle, ci curiamo di più e abbiamo anche più contatto con il nostro corpo grazie a un maggiore movimento.

Automaticamente questo ci porta a prendere più confidenza con noi stesse e ad avere un occhio in più per i maschietti che ci sembrano più interessanti rispetto all’inverno.

La leggerezza

L’estate porta più leggerezza (anche se continuate a lavorare).

Ci sentiamo più libere dai pesi e dai problemi, riusciamo a rilassarci di più e a farci meno scrupoli se vogliamo farci avanti con qualcuno (o anche solo guardare).

Questa sensazione proviene dalle maggiori ore di luce di cui godere, dalle uscite più frequenti, dal countdown delle vacanze agli sgoccioli, tutti fattori che non fanno altro che giovare al nostro umore.

L'abbronzatura

È un importantissimo fattore che influenza la nostra autostima. L’abbronzatura, infatti, permette di sentirci più belle, sottolinea il make up, ci rende più sicure.

L’effetto sarà un atteggiamento più disinvolto che cerca e stimola l’interesse dell’altro.