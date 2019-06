Dalla fiaccolata alla parata del Pride, ma non solo: ecco tutti gli appuntamenti da conoscere per decidere cosa fare a Milano nell'ultimo weekend di Giugno

L'ultimo weekend di giugno a Milano è all'insegna del Pride. Dopo una settimana di celebrazioni, la manifestazione in favore dei diritti LGBTQ entra nel vivo con tutta una serie di appuntamenti da non perdere.

E se da un lato il caldo sembra non volersi attenuare e convincerci a rimanere in casa con l'aria condizionata, dall'altro la città non vuole darsi per vinta e risponde a dovere con eventi sempre più coinvolgenti.

E non parliamo solo di quelli legati alla Milano Pride Week, ma di tante altre iniziative, dai concerti al food agli spettacoli, tutte da gustare.

Ecco quelli da segnare in agenda.

(Continua sotto la foto)

Milano Pride Week

La settimana dell’orgoglio LGBTQ entra nel vivo.

Venerdì 28 per ricordare i 50 anni dei Moti di Stonewall si terrà una fiaccolata con partenza da piazzale Lavater alle 21,30. Dopo l’accensione delle candele, verranno lette alcune testimonianze dei protagonisti dei Moti. Per l’occasione viene inaugurato il primo ‘monumento’ LGBT+ di Milano: la panchina Rainbow.

Sabato 29 si terrà l’attesa parata con ritrovo preliminare Piazza Duca D’Aosta alle 16.00 e arrivo in Piazza Oberdan.

Domenica 30, invece, i Gruppi Sportivi di Pride Sport Milano invitano tutti i milanesi al Quanta Club per partecipare a tornei di beach volley, calcetto e tennis.

Tante anche le iniziative collaterali organizzate dai brand che supportano la Pride Week.

Just Eat ha lanciato il progetto #JustAmore, la love story tra una fetta di pizza e un ananas che colorerà la fermata della metro di Porta Venezia e sarà protagonista di un corto d’animazione online dal 28 giugno, per dimostrare che Non esistono unioni sbagliate. Stesso claim anche sulle t-shirt in edizione limitata distribuite in Pride Square fino al 29 giugno. Infine, un food truck Just Eat coi colori dell’arcobaleno permetterà fino al 29, di assaggiare gratuitamente una fetta di pizza con l’ananas preparata al momento, per superare ogni pregiudizio, anche culinario.

Acqua Vitasnella, in occasione del Pride 2019, presenta una bevanda, preparata con vero amore, senza discriminazioni e senza odio: la Linfa Unicorno. In qualità di acqua ufficiale, sarà presente alla, distribuendo la Linfa Unicorno gratuitamente a tutti i partecipanti e percorrendo la sfilata con carro dedicato a #lamorealmeglio.

La proposta di Deliveroo di quest’anno invece è una Rainbow Cake ideata e firmata da Sonia Peronaci e creata in collaborazione con Pasticceria Clivati. Si tratta di una torta astrati colorati a base di crema che riprende la bandiera arcobaleno. Sarà disponibile fino al 30 giugno in esclusiva sulla piattaforma di delivery.

I colori dell’arcobaleno sono anche i protagonisti della proposta di Mascherpa, che per l’occasione ha ideato un Tiramisù Multicolor, disponibile sempre fino al 30 presso la boutique di via Edmondo De Amicis.

Absolut invita i milanesi a riempire le strade della città con esplosioni di colori al motto di #ProudToMix. Due grandi installazioni interattive che rendono omaggio ai Moti di Stonewall del 1969. Una bottiglia Absolut Rainbow alta oltre otto metri squarcia l’asfalto di Piazza XXV Aprile da riempire di messaggi colorati. In Largo la Foppa la missione è irrorare la piazza con un vero e proprio arcobaleno che sgorga dall’installazione di una bottiglia rainbow alta 4,5 metri.

Dry Milano oltre a colorarsi di arcobaleno grazie alle calze del personale, propone un cocktail e una pizza ad hoc. Il primo, ideato da Federico Volpe, si chiama 009 ed è a base di Martini “Fiero”; la seconda avrà come ingredienti fior di latte, pienerolo giallo e rosso, crema di carote e arancia e cipolla di Tropea.

Coca Cola propone invece Love Unites, una campagna dedicata all’amore. Per diffondere questo messaggio, è stata realizzata una t-shirt in edizione limitata che celebra la forza in grado di cancellare le distanze e di unire tutto e tutti. A conferma del suo impegno per la valorizzazione delle diversità e dell’inclusione, attraverso Milano Pride, Coca-Cola supporta progetti educativi rivolti agli studenti delle scuole medie e superiori di Milano e Provincia per affrontare i temi dell’omofobia, del bullismo, della discriminazione di genere e dell’orientamento sessuale.Tutti potranno contribuire a questo progetto, acquistando le t-shirt Love Unites in Pride Square.

Apple ha messo in vendita un nuovo cinturino per Apple Watch, il Pride Edition Sport Loop, coloratissimo e perfetto oltre che per il Pride anche per l'estate.

Concerti

Sarà un weekend all'insegna della musica, con tanti concerti sparsi per la città.

Si comincia con Ligabue che venerdì fa tappa a S. Siro con il suo Start Tour.

Sabato si può scegliere tra il live di Enrico Nigiotti al Carroponte, quello de Lo Stato Sociale organizzato gratuitamente da Emergency all'Arena Civica e quello dei Subsonica al Rugby Sound Festival di Legnano.

Domenica invece sarà la volta di Max Gazzé, sempre a Legnano.

Milano Clown Festival



Torna eccezionalmente nella sua versione estiva la manifestazione dedicata ai clown e agli artisti di strada.

L'appuntamento è per domenica 30 al Carroponte dalle 10,30 del mattino fino a sera con spettacoli circensi, acrobati, trapezisti, teatranti e pagliacci che animeranno grandi e piccini.

L'ingresso è gratuito.

Tittoni Food Festival

Da venerdì 28 a domenica 30 giugno arriva la tre giorni dedicata al cibo di strada - sia in versione dolce che salata - e alla musica dal vivo.



Gli ospiti troveranno una nuova area truck food, con 20 furgoncini che proporranno ogni tipo di leccornia, italiana e internazionale. Ci saranno poi un'area relax, musica e un cocktail bar.

L’ingresso è gratuito.

Metti una sera in giardino

Venerdì 28 Villa Necchi Campiglio, tra i beni del Fai più amati di Milano, aprirà le sue porte con un orario prolungato per offrire una serata tra musica e relax.

Per l'occasione si potrà ammirare eccezionalmente in notturna la dimora progettata da Piero Portaluppi e sorseggiare un aperitivo a bordo piscina ascoltando musica jazz.

Dumpling Week

Nuovo appuntamento con la cucina internazionale da East Market Diner, dal 27 al 29 giugno va in scena, infatti, una nuova edizione di Dumpling Week. Tre giorni non stop dedicati ai tipici ravioli orientali diventati ormai protagonisti sulle tavole degli italiani.

Diversamente tortelli, ravioli o tordelli che tutti conosciamo, i dumpling sono cotti al vapore, oppure saltati o fritti.

L'offerta culinaria di East Market Diner, lo spin-off del popolare mercatino domenicale East Market, prevede cinque diversi tipi di ravioli: carne al vapore, gamberi al vapore, verdure al vapore, Shao Mai al vapore e Gyoza alla piastra.

Bike Night

Tra sabato 29 e domenica 30 giugno si corre la quarta edizione della pedalata notturna Bike Night da Milano ad Arona, organizzata da Witoorin collaborazione con UpCycle.

Cento i chilometri totali da percorrere su strada ciclabile, tutti in una notte. È possibile noleggiare bici e casco, assicurazione, parcheggio all’arrivo, e navetta di rientro.

La partenza è prevista da Piazza Duca d’Aosta a mezzanotte.

Woody Allen a Milano

Woody Allen non ha dedicato la sua vita esclusivamente al cinema, ma anche alla musica e potrete ascoltarlo dal vivo il 28 giugno al Teatro Arcimboldi di Milano, unica data italiana del tour.

Ad affiancare Allen ci sarà la New Orleans Jazz Band, con cui da 36 anni regala al pubblico con un mix inedito ispirato alle sonorità di New Orleans.

Il foyer aprirà alle ore 20, mentre la sala alle 20:30; appuntamento con Woody Allen And The Eddy Davis New Orleans Jazz Band a partire dalle 21.

Tutti al Base

Tutti i venerdì e sabato d'estate, da Base si balla con l'appuntamento della Festa in Stabilimento. Il cortile di Base si trasforma in indie-balera estiva, con djset tematici che passano in rassegna ogni sera diverse ere e geografie sonore.

Sabato 29 giugno è la volta della festa estiva 80s Never Die, tra musica, retrogaming, laser e amore, con cosplayer, ballerine e pattinatrici per tornare indietro nel decennio più colorato di sempre.