Concerti, incontri, rassegne, feste: ecco tutti gli appuntamenti più interessanti per decidere cosa fare a Milano questo weekend

Un weekend che finalmente sa di estate, quello in arrivo a Milano.

Ora che il meteo sembra essere clemente e che le temperature si sono alzate in maniera più che accettabile, non ci sono più scuse per non uscire.

Perché proprio questo fine settimana sarà pieno di iniziative all'aria aperta e di spunti di riflessione per gli amanti dei viaggi, dei film, dell'ambiente e della musica.

Prendete l'agenda e segnatevi tutto quello che di bello c'è da fare in città.

(Continua sotto la foto)

Estate Sforzesca

Dal 7 giugno al 25 agosto torna la manifestazione che animerà la città per tutta l'estate con concerti, spettacoli e giochi.

Sessantadue serate dedicate alla musica (dalla classica al jazz, dal rock al pop, dal gospel al punk), 17 al teatro, sei alla danza, per un totale di 82 appuntamenti.

Sono questi i numeri della settima edizione della rassegna che cresce di anno in anno.

Il programma completo è disponibile sul sito del Comune di Milano.

Festival dell'Amore

L’amore come modello di vita. Così nasce la manifestazione dedicata al sentimento principe dell'essere umano.

L'amore deve vincere sempre e con questo principio prende vita la nuova edizione del festival, che si terrà dal 7 al 9 giugno in Triennale.



Gli spazi saranno contaminati da cuori realizzati da artisti e designer, che racconteranno l’amore attraverso la loro creatività.

Tre giorni di musica, talk, reading e proiezioni con personaggi del calibro di Stefano Boeri, Morgan, The Show, Boosta, Syria, Greta Menchi e Sofia Viscardi, Paola Maugeri e La Pina.

Eccezionalmente poi sabato notte sarà possibile dormire in Triennale. Si potrà partecipare ai ‘’Pillow talking’’, che prevedono un concerto di piano di Emiliano Pepe e un momento di confidenze notturne con La Pina, oppure alle “Visioni d’Amore”, maratona di film a tema.

Lierac Beauty Run

Sabato 8 giugno torna con la sua IV edizione la corsa dedicata alle donne e ai loro accompagnatori che si svolgerà, come di consueto, nella suggestiva Arena Civica “Gianni Brera” con partenza alle ore 21.00.

Il percorso cambia a seconda della distanza scelta: la 5km si correrà all'interno del Parco Sempione, mentre la 10 km si snoderà tra le vie del centro di Milano.



La festa inizierà molto prima della corsa. Dalle ore 15.30 infatti al Beauty Village partiranno una serie di attività che accompagneranno i partecipanti per tutto il pomeriggio.

Attraverso questo evento è stata data alle iscritte la possibilità di sostenerne i singoli progetti: Fondazione Umberto Veronesi, Dynamo Camp, Diversity, Fondazione Francesca Rava e Professional Women Network.

Festa del Giappone

Domenica 9 il Circolo Arci Magnolia si trasforma in un'oasi orientale per la giornata dedicata alla cucina e alla cultura giapponese, in collaborazione con Tozai Centro Culturale Giapponese, con il patrocinio del Consolato Generale del Giappone.

In programma: show cooking e street food giapponese, tra sushi, ramen, okonomiyaki, yakitori, onigiri e gyoza; un Sake Bar; focus su anime e manga; dimostrazioni della cerimonia del tè, della vestizione dello "yukata" e di arti marziali; proiezioni di film d'autore; una mostra fotografica; laboratori di origami e calligrafia.

Concerti

Sarà un weekend ricchissimo per gli appassionati di ogni genere di musica.

Venerdì 7 Vasco Rossi proseguirà con la quarta data delle sei previste allo Stadio San Siro che ha registrato il sold out già nelle serate precedenti.

Domenica 9 alle 11 tornano i concerti di musica classica alla Locanda alla Mano, che questa settimana ospiterà un concerto per pianoforte e violoncello.

Al pomeriggio, sempre domenica ma alle 18,30, ci si sposta al Parco Nord, precisamente all'Oxy.gen per un altro spettacolo di arpa e flauto, che sarà trasmesso anche con amplificazione esterna per permettere a tutti di ascoltarlo anche comodamente seduti sul prato.

La sera, in piazza Duomo, si terrà il consueto concerto della Filarmonica della Scala a ingresso gratuito. Appuntamento alle 21,30.

Deejay Tri

Torna a Milano la manifestazione che punta a rendere popolare il Triathlon e coinvolgere non solo atleti già esperti, ma anche neofiti e appassionati.

Sabato 8 giugno sarà il turno della distanza Olimpica Silver e del Super Sprint, ideato per incentivare neofiti e curiosi che vogliono mettersi in gioco con una prima competizione. La partecipazione è, infatti, aperta ai tesserati della Federazione Italiana Triathlon, ma anche ai non agonisti con tesseramento giornaliero. Sulla distanza olimpica, si svolgerà la gara a staffetta con team da tre partecipanti, uno per ciascuna frazione, anche misti.

Domenica 9 giugno, invece, si scenderà in campo per il triathlon Sprint Silver (750m – 20km – 5km) e Kids, solo per tesserati FITRI delle categorie Minicuccioli (6-7 anni), Cuccioli (8-9 anni), Esordienti (10-11 anni), Ragazzi (12-13 anni). Dai 14 ai 17 anni è prevista la Super Sprint Youth (400m – 10km – 2.5km), riservata ai tesserati FITRI delle categorie Youth A (14-15 anni) e Youth B (16-17anni) e ai giovani con tesseramento giornaliero. Le informazioni su percorsi e iscrizioni sono consultabili sul sito.

Dodo Garden

In occasione del suo 25esimo compleanno Pomellato ha organizzato tre giorni di festa, dal 7 al 9 giugno, a City Life presso il Dodo Garden.

Qui sarà possibile scoprire la nuova collezione dedicata alla natura e l’iniziativa legata al ciondolo albero A tree for a tree, realizzata in collaborazione con Treedom, la prima piattaforma online impegnata nella coltivazione di alberi geo-localizzati.

Durante la tre giorni un percorso multisensoriale coinvolgerà adulti e bambini con tante esperienze creative e basate sul gioco dei cinque sensi.

Non mancherà il cibo con una selezione di street food che potrà essere consumato sul prato di City Life, grazie alle coperte messe a disposizione da Dodo per il picnic.

Ruote solidali

Domenica 9 giugno va in scena a Bussero, presso il campo il campo sportivo Via Gen. C.A Dalla Chiesa, l’11° raduno A.C.C.MI – Automoto Classic Club MIlano, che vedrà riunirsi dalle 9.00 alle 18.00 il Motorismo Storico all’insegna della solidarietà.

Il ricavato della manifestazione sarà infatti devoluto a A.I.S.A Onlus, l’Associazione Italiana per la lotta alle Sindromi Atassiche, che opera nel campo del Volontariato Sociale e Sanitario per incoraggiare e promuovere la ricerca scientifica genetico molecolare, biochimica ed immunologica sulle atassie.

La passione per le auto accomuna soprattutto il mondo maschile, ma i veicoli d’epoca affascinano tutti; una giornata, quindi, dedicata a tutta la famiglia, che prevede un fitto programma con visita libera al parco veicoli, votazione veicoli da parte del pubblico, musica dal vivo, divertimenti, attrazioni per bambini e premiazioni.

Tuteliamo il mare



Davines, attraverso una raccolta fondi e una campagna di sensibilizzazione nei propri saloni, supporterà Il Po d’amare, un progetto sperimentale volto a ridurre l’inquinamento nei mari italiani attraverso l’installazione di barriere blocca-rifiuti lungo il Po.



Per questo ha dato vita a una campagna: dal 7 giugno al 20 luglio nei saloni Davines si potranno acquistare, al prezzo speciale di 49 euro, tre prodotti della linea Essential Haircare SU, dedicata alla protezione e alla cura dei capelli al sole. Da tale acquisto 1 euro sarà devoluto al progetto.



Con l’acquisto dei tre prodotti, si riceveranno in omaggio le “Fishette”, tre bustine in tessuto a forma di pesce.