Dal Capodanno cinese agli spettacoli ai mercatini: gli appuntamenti in programma per decidere cosa fare a Milano nel fine settimana

Il primo weekend di febbraio a Milano (ma in generale in tutta Italia) è all'insegna del Festival di Sanremo e dei commenti alla finale, ma è anche il fine settimana del Capodanno cinese, con ristoranti e locali pronti a celebrarlo a dovere.

Non mancano poi i mercatini, gli spettacoli e le iniziative di chi si prepara a festeggiare San Valentino (con largo anticipo).

Prendete carta e penna e segnate in agenda tutti i nostri consigli.

Cosa fare a Milano nel weekend del 5 e 6 febbraio

Finale di Sanremo in compagnia

Sabato 5 febbraio il Circolo Arci Bellezza organizza una serata speciale in occasione della finale del Festival di Sanremo.

Dopo il successo della versione in streaming dello scorso anno, arriva finalmente dal vivo Casa Sanremo Bellezza, appuntamento speciale per la finalissima della kermesse, che verrà proiettata e commentata in diretta nel salone eventi del Bellezza, alternando le performance dei superospiti con tanti classici sanremesi, supportati dalla pluripremiata orchestra Disco Pianobar.

Ingresso a partire dalle 20 con tessera Arci. Maggiori informazioni sul sito web.

Derby di Milano

Sabato 5 alle 18 si gioca il derby della Madonnina tra Inter e Milan. Se sugli spalti la capienza è ridotta al 50%, è comunque possibile seguire la partita in tv o nei locali meneghini e partecipare invece attivamente al Derby della solidarietà.

Infatti gli ultras rossoneri stanno raccogliendo beni – coperte, vestiti, sacchi a pelo, cibo, acqua, prodotti per l’igiene - per i senzatetto milanesi, che in queste notti gelide rischiano la vita.

E proprio sabato 5 febbraio, alle ore 14, prima dell’ inizio della partita, i tifosi si presenteranno davanti allo Stadio per consegnare ai City Angels quanto hanno raccolto.

Capodanno cinese, al ristorante o con delivery

Martedì 1 febbraio si è celebrato il Capodanno cinese, una delle più importanti e sentite festività tradizionali del Dragone e che quest’anno ci fa entrare nell’anno della Tigre. Una ricorrenza sempre più popolare, specie a Milano dove la comunità cinese rappresenta una realtà integrata nel territorio, le cui tradizioni sono vissute e celebrate anche da chi cinese non è.

Per l’occasione, sono tanti i locali che propongono menu ad hoc. Per esempio al Giardino di Giada, al Bon Wei o da Gong.

Se invece volete rimanere a casa, Deliveroo, in collaborazione con il ristorante Antica Cina, ha ideato il primo Virtual temporary Brand pensato per il capodanno cinese. Un vero e proprio temporary shop virtuale, utile per celebrare la festività gustando i piatti tipici della festa e i biscotti della fortuna con i loro famosissimi bigliettini.

“New Year’s Eve by Antica Cina” - questo il nome del Virtual temporary Brand - sarà attivo fino al 15 febbraio, giorno della Festa delle Lanterne che segna la fine del periodo delle celebrazioni legate al capodanno.

Oltre ai biscotti della fortuna, da regalare a domicilio in segno di buon auspicio, l’offerta prevede un menù con: ravioli di carne alla griglia, spaghetti di patate dolci, gnocchi di riso con gamberi e verdure, anatra alla pechinese, granchio con cipollotti e patate cinese saltati.

Wunder Mrkt

Domenica 6 febbraio dalle 11 allo Spirit de Milan va in scena il mercatino delle meraviglie con espositori provenienti da tutta Italia.

Non mancheranno cibo tipico milanese a pranzo, all'aperitivo, a cena e poi concerti, attività per bambini e altre sorprese.

Omaggio a Raffaella Carrà

In occasione del Festival di Sanremo, Cocciuto dedica un piatto a Raffella Carrà, mito della televisione e della musica italiana.

L’icona indiscussa di intere generazioni ha ispirato il team di pizzaioli del brand milanese che per l'intera settimana del Festival della canzone italiana proporrà una pizza ispirata ai gusti dell’indimenticabile conduttrice.

Il ragù – le tagliatelle al ragù erano tra i piatti del cuore della diva – è alla base del topping di questa Pizza Special, condita con crema vaccina, fior di latte, croccanti chips di carota fritta, besciamella al profumo di zafferano, polvere di piselli, petali di pane croccante all'olio, parmigiano, basilico fresco e olio EVO.

La Pizza Special si può ordinare presso i tre locali dell’insegna (Via Bergognone, Corso Lodi e Via Melzo). Disponibile anche per servizio delivery.

La Divina Commedia, il musical

Il 4, 5 e 6 febbraio, in occasione dei 700 anni dalla morte di Dante, al Teatro degli Arcimboldi torna in scena il kolossal teatrale eletto due volte come miglior musical.

Oltre due ore di spettacolo, in due atti, più di 200 costumi e 70 scenari.

Numeri così importanti rivelano tutto l’amore e tutto l’impegno riversati in questo preziosissimo musical di continua tensione. Una riscrittura fluida dei versi e delle storie più toccanti del poema rende poi semplice e immediata la sua totale comprensione.

Info e prezzi sono disponibili sul sito web.

Aspettando San Valentino

Per celebrare la festa degli innamorati, Gusto 17 rivisita in chiave gelato il simbolo che da sempre rappresenta l’amore.

Quest’anno, infatti, il brand di gelato artigianale lancia una Love Edition di Stecchi e Bon Bon gelato a forma di cuore da regalare alla persona amata.

Due versioni pensate per la coppia o per tutti i single pronti ad innamorarsi: un ripieno di gelato alla Stracciatella e una copertura di cioccolato rosa per lo stecco “Ti amo” oppure una doppia copertura di Cioccolato Rosa e Fondente per dire “Sei la mia metà”.

Per i bon bon a forma di cuore sono previste diverse coperture al cioccolato: fondente, al latte con granella di nocciole Piemonte IGP, bianco o rosa.

Un regalo d’amore che farà anche del bene poiché per tutti gli ordini di Pasticceria Gelato creati sul sito, Gusto 17 donerà una quota per realizzare un desiderio dei piccoli dell’Associazione Make-A-Wish-Italia.