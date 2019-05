Mostre, eventi, incontri, feste: ecco tutti gli appuntamenti da conoscere per decidere cosa fare a Milano in quest'ultimo weekend di Maggio

L'ultimo weekend di maggio a Milano sarà all'insegna della musica e della cultura.

Proprio in questo fine settimana si concentrano infatti alcuni degli eventi più amati, dal Mi Ami al Wired Next Fest fino all'Arch Week.

Per tre giorni la città sarà un concentrato di vitalità con concerti, workshop, mostre, dibattiti e feste scatenate fino alle prime luci dell'alba.

Ecco tutti gli appuntamenti che proprio non dovreste perdervi.

(Continua sotto la foto)

Mi Ami

Il Festival della musica e dei baci torna dal 24 al 26 maggio per la sua quindicesima edizione.

L'appuntamento è al Circolo Magnolia per una tre giorni in cui si alterneranno sul palco le star più acclamate insieme a giovani promesse della musica italiana.

Tutto intorno arte, fumetti, storytelling e tanto altro. Tema di quest'anno: Amor Vincit Omnia, che si distacca volutamente dall’ Omnia Vincit Amor di Virgilio, ispirandosi alla frase “sbagliata” contenuta in un’opera di Caravaggio.

Tra gli artisti che si esibiranno live: Luca Carboni, Mahmood, Motta, Giorgio Poi, Coma_Cose, Riccardo Sinigallia, Franco126, Myss Keta, Chadia Rodriguez, Clavdio, Dutch Nazari, Ensi, Bassi Maestro, Nitro.

Milano Arch Week

Prosegue fino a domenica 26 maggio la settimana dedicata all'architettura. In programma workshop, mostre, djset e incontri con alcuni dei progettisti più famosi al mondo.

Promossa dalla Triennale di Milano insieme al Politecnico di Milano e al Comune di Milano, e realizzata in collaborazione con Fondazione Giangiacomo Feltrinelli, la Milano Arch Week si presenta quest'anno con il titolo Antropocene e Architettura, allineandosi ai temi proposti dalla XXII Triennale di Milano curata da Paola Antonelli.

Con la direzione artistica di Stefano Boeri, anche questa terza edizione proporrà una serie di talk con i grandi protagonisti dell'architettura internazionale. Per il programma completo basta consultare il sito.

Mercato dei fiori sull'acqua

Domenica 26 maggio ai Bagni Misteriosi si terrà una giornata all'insegna del relax e dei colori.

Un mercato dei fiori insolito, con la possibilità di fare il bagno in piscina, di sorseggiare cocktail a tema e di ballare grazie ai djset e alle performances musicali.

Dalle 12 fino alle 24.

Wired Next Fest

Torna anche quest'anno la manifestazione che celebra e racconta la scienza, la tecnologia, il business e l'innovazione, giunta quest'anno alla sua decima edizione.

Dal 24 al 26 maggio, presso i Giardini Indro Montanelli di Corso Venezia si terranno incontri, conferenze e concerti che approfondiranno il tema del futuro e delle nuove sfide che ci aspettano.

Tra gli ospiti più attesi Jimmy Wales, fondatore di Wikipedia, e Edward Snowden, l'attivista che ha dato vita al Datagate.

E poi: Roberto Bolle, Carolina Crescentini, Teresa Mannino, Elio Germano.

La line up musicale vedrà protagonisti Manuel Agelli e Rodrigo d'Erasmo, Daniele Silvestri, Ghemon, Ofenbach, Cosmo, Merk&Kremont e tanti altri.

Il Drive-in a Milano

Il drive-in arriva a Milano grazie al Cinema Bianchini, la manifestazione dedicata al cinema fuori dagli schemi, che dopo aver proiettato film vecchi e nuovi sui tetti della Galleria Vittorio Emanuele, in battello sul Naviglio e in luoghi segreti di Milano, si allarga e arricchisce di una nuova proposta.

Dal 24 maggio al 30 luglio uno dei simboli della cultura pop americana degli anni Cinquanta arriva sulle sponde dell'Idroscalo.

Ogni venerdì, sabato e domenica alle 21,30 all'Idroscalo sarà possibile rivedere i migliori film della library Mediaset - grazie alla collaborazione con Infinity - comodamente seduti nella propria automobile.

Street Food Festival

Fino al 26 maggio al Carroponte torna la manifestazione dedicata al cibo di strada, con furgoncini provenienti da ogni parte d'Italia, più qualche prelibatezza internazionale.

E poi birre artigianali, dolci tipici e musica, per una giornata di festa all'aria aperta.

L'ingresso è gratuito.

Digital Movie Days

C'è tempo fino al 26 Maggio per comprare a un prezzo speciale i grandi successi di 20th Century Fox.

20th Century Fox Home Entertainment dal 20 al 26 maggio propone in vendita a un prezzo speciale i suoi ultimi grandi successi sulle piattaforme digitali aderenti l’iniziativa, per la visione su TV, PC, Tablet o Smartphone.

Per approfittarne basta collegarsi a una delle piattaforme e in pochi passaggi acquistare a soli 5,99 euro i film di maggiore successo della stagione cinematografica firmati Fox.

Le piattaforme digitali che partecipano all’iniziativa sono Chili, Google Play, iTunes, Playstation Video, Rakuten TV.

Visioni cittadine

Fino a domenica 26 maggio, dalle 9 alle 19, la Fabbrica del Vapore ospita la personale di Gianluca Somaschi, artista poliedrico e scenografo televisivo.

L'esposizione raccoglie una serie di opere che catturano scorci, luci, volti di città diverse, raccontandone il lato più intimo, nascosto, rubato.

I quadri saranno anche acquistabili.