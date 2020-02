Mostre, mercatini, feste e sfilate: ecco tutti gli appuntamenti in programma per decidere cosa fare a Milano nel weekend della settimana della moda

La fashion week milanese è nel vivo con tante iniziative modaiole anche nel weekend.

Dai gelati in limited edition alle feste della moda fino ai pop up store: ci sarà da fare per tutti, addetti ai lavori e non.

La città sarà però animata anche da altri eventi che nulla hanno a che fare con la moda delle passerelle.

Mostre, mercatini vintage, concorsi di bellezza per felini, degustazioni, incontri.

Ecco i principali appuntamenti del weekend.

(Continua sotto la foto)

Fashion week per tutti a Milano

Fino al 24 febbraio Milano è invasa dal popolo della moda, sempre di corsa da una sfilata all'altra. Ma è fuori dalle passerelle che si respira la vera atmosfera da fashion week.

Per la prima volta anche i non addetti ai lavori potranno partecipare a eventi e presentazioni. Fino a lunedì, per esempio, La Permanente ospita il Fashion Hub Market, che raccoglie una serie di brand emergenti internazionali, con particolare attenzione alla moda africana. L'ingresso è gratuito.

Sabato 22 febbraio inaugura all'Armani Silos la mostra Heimat. A Sense of Belonging, dedicata al fotografo Peter Lindbergh.

Nel cuore di Brera, invece, in corso Garibaldi 46, si terrà la seconda edizione del Milan Fashion Club, che fino al 23 febbraio ospiterà una serie di appuntamenti dedicati a marchi giovani da tutto il mondo, tra pop-up store, sfilate e performance artistiche aperti al pubblico.

Il gelato alla moda

Come di consueto, non c'è settimana della moda che ormai da qualche edizione non abbia i suoi gelati in edizione limitata dedicata a grandi nomi del made in Italy.

A realizzarli l'agrigelateria Gusto 17, che dopo l'omaggio ad Armani, Versace e Schiaparelli propone questa volta un tributo a Gucci attraverso i suoi colori iconici, il rosso e il verde.

Nascono così i tre nuovi gusti: Cheesecake scomposta alla Spirulina, la Crema di pistacchio salata variegata con pops di fragole ricoperte di cioccolato al latte e la Mousse al latte con granella di pistacchi.

I gusti saranno disponibili fino a lunedì nei due punti vendita di via Savona 17 e via Cagnola 10.

George de La Tour a Palazzo Reale

Fino al 7 giugno Palazzo Reale ospita la mostra dedicata a George de La Tour, tra i più celebri artisti del Seicento francese, in una sorta di dialogo pittorico con i maestri del suo tempo.

L'esposizione vuole essere una riflessione sulla pittura della luce, grazie al confronto tra le opere dell'artista e quelle di altri suoi contemporanei.

L'obiettivo è quello di svelare qualcosa in più su de La Tour, figura enigmatica della cui biografia si conosce poco e cui è stata prestata attenzione come artista abbastanza tardi se si considera che il Louvre ha acquistato per la prima volta una sua opera solo nel 1926.

Ghali in Duomo

Dopo la sua esibizione a Sanremo con tanto di finta caduta dalle scale dell'Ariston, Ghali torna a Milano per incontrare i suoi fan e presentare Dna, il nuovo album.

L’appuntamento è per sabato alle 15 alla Mondadori di piazza Duomo, anteprima del vero e proprio spettacolo che arriverà per tre sere al Fabrique, dall’8 al 10 maggio.

Margarita Day

È tra i cocktail più bevuti al mondo e tra i più reinterpretati. Per questo è stato deciso di rendergli omaggio con un'intera giornata a lui dedicata.

Parliamo del margarita e dell'International Margarita Day che si celebra il 22 febbraio.

Per celebrarlo a dovere, venerdì e sabato Tequila Patrón organizza una serie di appuntamenti e degustazioni alla scoperta del margarita perfetto.

In particolare, venerdì 21 alle 18 si terrà una Food Experience da Maio Restaurant in Rinascente per provare gli abbinamenti ideali, mentre sabato 22 si festeggia al Canteen di via Archimede a partire dalle 23 con dj set e cocktail.

East Market

Domenica 23 febbraio torna il mercatino vintage dedicato a privati e collezionisti, dove tutti possono comprare, vendere e scambiare.

Saranno 300 gli espositori provenienti da tutta Italia, che proporranno modernariato, antiquariato, artigianato, stampe, grafiche e creazioni.

Tra gli espositori di questa edizione Silvia Cavallini, che raccoglie e colleziona decine di articoli vintage suddivisi in varie categorie, tra cui targhe e latte, giocattoli e macchine da scrivere dagli Anni '40 agli Anni '90. BOLO Paper del designer Marco Nicotra è una casa editrice indipendente milanese che porta a East Market una selezione di libri d'artista, magazine, fanzine e stampe in edizione limitata. Boldishvintage di Michela de Marchi espone vecchie porcellane e ceramiche ridecorate soprattutto piante e animali

Gatti alla conquista di Milano

In occasione della 3a edizione de La Città dei Gatti, la rassegna dedicata alla cultura felina con mostre, concerti e incontri letterari, Wow spazio fumetto organizza, sabato 22, il Concerto in Miao, che vedrà eseguiti dal vivo brani di Mozart, Ravel, Rossini e Scarlatti dedicati appositamente ai mici.

All'evento sarà presente Edgard&Cooper, marchio di pet food che omaggerà la platea con alcune delle sue proposte dedicate ai felini.

Sempre sabato 22, al Centro Ca' Zampa di Brugherio, si terrà il Cat Day, una giornata speciale dove sarà eletto il gatto dell'anno.

L'evento inizierà alle 11,30. Sarà possibile iscrivere il proprio gatto inviando una mail, telefonando o di persona.

Musica live e nightlife

Sabato 22 febbraio Biko Milano ospita un nuovo appuntamento con la rassegna Black and Forth che porterà sul palco i Nérija.



Si tratta di un gruppo jazz proveniente dal Regno Unito e quasi completamente composto da donne.



Il settetto si esibirà a partire dalle 22 per presentare il nuovo album Blume, già diventato punto di riferimento nella scena post-jazz afrobeat.

Sempre sabato, a partire dalle 23, al Gate arriva il party Milano Fashion Jungle, dedicato quest'anno ai Maya e alle loro avvenieristiche architetture.

La festa sarà animata dai dj set di Damian Lazarus, Ali & Bettina e Jay Medvedeva.